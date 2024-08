«Περιβαλλοντικός κίνδυνος» το πετρελαιοφόρο Sounion

Το πετρελαιοφόρο με ελληνική σημαία που μετέφερε 150.000 τόνους πετρελαίου και το οποίο εκκενώθηκε από το πλήρωμά του μετά από επίθεση που δέχθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί πλέον περιβαλλοντικό κίνδυνο, δήλωσε την Πέμπτη η ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα «Ασπίδες».

Το Sounion έγινε στόχος την Τετάρτη από πολλαπλά βλήματα στα ανοικτά της πόλης-λιμάνι της Υεμένης Χοντέιντα, όπου οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι επιτίθενται σε πλοία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

«Μεταφέροντας 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, το MV SOUNION αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον», ανέφερε η ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Εμεινε εγκαταλελειμμένο, ακυβέρνητο και φλεγόμενο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από πλήγματα στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Οι Χούθι, που ελέγχουν τις πολυπληθέστερες περιοχές της Υεμένης, δεν έχουν ακόμη αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Το Sounion ήταν το τρίτο πλοίο της Delta Tankers με έδρα την Αθήνα που δέχεται επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα αυτόν τον μήνα. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από το πλήρωμα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Delta Tankers.

Ο οργανισμός United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε την Τετάρτη ότι η επίθεση οδήγησε στην απώλεια ισχύος της μηχανής. Το πλοίο ήταν τώρα αγκυροβολημένο μεταξύ Υεμένης και Ερυθραίας, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters πηγή ναυτικής ασφάλειας.

Η Delta Tankers δήλωσε ότι επεξεργάζεται σχέδιο για τη μεταφορά του Sounion σε ασφαλέστερο προορισμό για περαιτέρω ελέγχους και επισκευές.

Η ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε αίτημα του καπετάνιου του Sounion και απέστειλε πλοίο για τη διάσωση του πληρώματος στο Τζιμπουτί, ανέφερε η Aspides.

«Κατά την προσέγγιση της περιοχής, το πλοίο EUNAVFOR ASPIDES κατέστρεψε ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) που αποτελούσε άμεση απειλή για το πλοίο και το πλήρωμα», πρόσθεσαν.

Το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας ανέφερε ότι το πλοίο έπλεε από το Ιράκ προς τους Αγίους Θεοδώρους στην Ελλάδα με πλήρωμα δύο Ρώσους και 23 Φιλιππινέζους.

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.



Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.



While approaching… pic.twitter.com/gdSbTjmzRm