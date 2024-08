Η ΕΕ κινητοποιεί βοήθεια για τις πυρκαγιές στη Μαδέρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί στήριξη για την Πορτογαλία, στο πλαίσιο των προσπαθειών κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς κοντά στη Ribeira Brava της Μαδέρας. Μετά τη χθεσινοβραδινή ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Πορτογαλία, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Επιτροπής (ΚΣΑΕΑ) συντόνισε αμέσως την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών rescEU από την Ισπανία, τα οποία θα φτάσουν σήμερα στη Μαδέρα, ενημερώνει η Κομισιόν.

Τα αεροσκάφη αυτά θα βοηθήσουν τις τοπικές αρχές στην κατάσβεση των πυρκαγιών, παρέχοντας ουσιαστική εναέρια υποστήριξη στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν. Το δορυφορικό σύστημα έκτακτης ανάγκης Copernicus έχει επίσης ενεργοποιηθεί για την παροχή χαρτών στις τοπικές αρχές.

