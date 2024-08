Εφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ποδοσφαίρου Σβεν Γκόραν Έρικσον

Ο Σουηδός Σβεν Γκόραν Έρικσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, νικημένος από τον καρκίνο, γεμίζοντας θλίψη τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Πριν από μερικές μέρες, θέλησε να κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση με ένα βίντεο το οποίο «ράγισε» καρδιές. Και τελικά αυτές έσπασαν, το μεσημέρι της Δευτέρας, 26 Αυγούστου. Η ανακοίνωση του θανάτου του Σβεν Γκόραν Έρικσον, έχοντας νικηθεί από τον καρκίνο, βύθισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο πένθος, γράφει το Sportfm.

«Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Μη λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα -προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!».

Αυτά είχε αναφέρει στις τελευταίες του κουβέντες προς τον κόσμο και φαίνεται ότι αισθανόταν ότι το κακό πλησίαζε. Και προτού φτάσει αυτό το φινάλε, φρόντισε μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους να ζήσει ό,τι δεν είχε καταφέρει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στην καριέρα 42 ετών στους πάγκους, πανηγύρισε 18 τρόπαια και πρωταθλήματα σε Ιταλία και Πορτογαλία. Ήταν ο πρώτος ξένος προπονητής στα «τρία λιοντάρια», οδηγώντας τους Άγγλους τρεις διαδοχικές φορές σε προημιτελικά μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ 2002, 2006 και Euro 2004)!

Του έλειπε μια εμπειρία από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ και έζησε αυτή τη μεγαλύτερη επιθυμία του πριν από λίγους μήνες, με το φιλικό που προγραμματίστηκε προς τιμήν του, ώστε να καθοδηγήσει τους legends των «κόκκινων» απέναντι σ' εκείνους του Άγιαξ.

Έκανε ταξίδια, είδε ξανά γήπεδα, εισέπραξε αγάπη από τον κόσμο στις εξέδρες και τους συλλόγους, γέμισαν τα μάτια του με χρώματα και ποδόσφαιρο και το τέλος τελικά γράφτηκε 7 μήνες μετά τη διάγνωσή του με την αρρώστια... Τότε, του είχαν πει ότι είχε το πολύ ένα χρόνο ζωής. Τελικά το κακό θα ερχόταν αρκετά πιο σύντομα.

Κι εκείνος, όταν το κατάλαβε, φρόντισε να πει το πιο απλό προς όλο τον κόσμο, με το βίντεο που κυκλοφόρησε μόλις πριν από πέντε μέρες. «Να προσέχετε τον εαυτό σας...».

"The ashes could be thrown into the water here... it feels like home"



Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/3e4sIKGoLn