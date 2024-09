Στο στόχαστρο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης η Nvidia

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέστειλε κλητεύσεις στην Nvidia και σε άλλες εταιρείες, καθώς αναζητά στοιχεία για το αν η κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς νόμους, μια κλιμάκωση της έρευνάς του στον κυρίαρχο πάροχο επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο στο παρελθόν είχε παραδώσει ερωτηματολόγια σε εταιρείες, στέλνει τώρα νομικά δεσμευτικά αιτήματα που υποχρεώνουν τους παραλήπτες να παρέχουν πληροφορίες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την έρευνα. Αυτό φέρνει την κυβέρνηση ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη επίσημης καταγγελίας.

Οι μετοχές της Nvidia υποχωρούν περαιτέρω στις τελευταίες συναλλαγές μετά το δημοσίευμα του Bloomberg σχετικά με τις κλητεύσεις. Παρόλα αυτά, η μετοχή έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος - τροφοδοτούμενη από την εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας κατασκευής τσιπ με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Η Nvidia ηγήθηκε του selloff την Τρίτη στη Wall Street , σημειώνοντας πτώση 9,5% –εξανεμίστηκαν 279 δισ. δολ. από την κεφαλαιοποίησή της- τη μεγαλύτερη ημερήσια βουτιά στην ιστορία για αμερικανική εταιρεία.

Αυτή η πώληση υποδηλώνει ότι η έκρηξη στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης εξασθενεί.

Nvidia drops $279 billion of market cap after dropping -9.5% today.



Nvidia’s stock is now down 14% since it reported earnings last week. pic.twitter.com/uHSs3ZowxM