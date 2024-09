ΗΠΑ: Σε υψηλό διετίας εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο

To εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, το έλλειμμα εκτινάχθηκε 7,9% στα 78,8 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, από 73 δισ. δολάρια τον Ιούνιο και έναντι πρόβλεψης για 79 δισ.

Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα διευρύνθηκε 22%, στα 30,12 δισ. δολάρια από 22,8 δισ. δολάρια τον Ιούνιο.

Οι αμερικανικές εξαγωγές ενισχύθηκαν 0,5% τον Ιούλιο στα 266,6 δισ. δολάρια, σε σύγκριση με αύξηση 1,7% και 265,27 δισ. δολ. τον Ιούνιο.

Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν 2,1% στα 345,39 δισ. δολάρια, έναντι αύξησης 0,6% και 338,28 δισ. δολ. τον Ιούνιο.

The US goods and services trade deficit was $78.8 billion in July 2024, an increase of $5.8 billion from June 2024's revised deficit of $73.0 billion. pic.twitter.com/fdWfe5Xpt7