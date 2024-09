ΗΠΑ: Σε χαμηλό οκτώ εβδομάδων οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 5.000 σε 227.000 την εβδομάδα που έληξε στις 31 Αυγούστου, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, υποχωρώντας σε χαμηλό οκτώ εβδομάδων.

Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν πτώση στις 230.000 (οικονομολόγοι της Wall Street προέβλεπαν 225.000, με βάση εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, Dow Jones 229.000).

Την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις υποχώρησαν κατά 1.000, σε 232.000.

Initial jobless claims decline to 227K while continuing claims ease to 1.838 million from a revised 1.86 million.



