Φουλ επίθεση από Κάμαλα Χάρις στο καυτό ντιμπέιτ με Τραμπ

Η Καμάλα Χάρις πέτυχε μια σειρά από χτυπήματα κατά του Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα από την άμβλωση έως την καταλληλότητά του για το αξίωμα, στο καυτό debate που εξελίχθηκε σε μια σφοδρή σύγκρουση που θα μπορούσε να καθορίσει τις αμερικανικές εκλογές.

Η αντιπρόεδρος δυσκολεύτηκε αρχικά στην πρώτη -και πιθανώς τη μοναδική- αντιπαράθεση εναντίον του Τραμπ πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς οι υποψήφιοι πρόεδροι αντιπαρατέθηκαν για τον υψηλό πληθωρισμό και το διεθνές εμπόριο.

Democrat Kamala Harris and Republican Donald Trump sparred through their first debate on topics like abortion rights, the January 6 insurrection and foreign policy.



Here are some of the fiery moments from the presidential debate https://t.co/5tn6FodeME pic.twitter.com/JkU59njMGQ — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 11, 2024

Αλλά κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου 90λεπτου αναμέτρησης, η Χάρις χαρακτήρισε τον Τραμπ ως έναν εξτρεμιστή ανάξιο για την αμερικανική προεδρία και έστρωσε μια σειρά από παγίδες. Περιστασιακά, ο Τραμπ αγωνιζόταν να συγκρατήσει τον θυμό του και να περάσει το μήνυμά του, σχολιάζουν οι Financial Times.

«Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο ως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι παγκόσμιοι ηγέτες γελούν με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε η Χάρις σε μια από τις πιο αιχμηρές ατάκες. «Έχω μιλήσει με στρατιωτικούς ηγέτες, μερικοί από τους οποίους ήταν μαζί σου, και λένε ότι είσαι "ντροπή"».

Η συζήτηση έλαβε χώρα καθώς οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών έδειξαν ότι η κούρσα για τον Λευκό Οίκο παραμένει στην κόψη του μαχαιριού.

Η συζήτηση των δύο υποψηφίων πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο μήνες μετά την θλιβερή απόδοση του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο debate με τον Τραμπ η οποία τον ανάγκασε να βγει από την κούρσα και να στηρίξει την Χάρις για την προεδρία.

Η πρώτη μεγάλη επίθεση της Χάρις στον Τραμπ αφορούσε την άμβλωση, όταν κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο ως «ανήθικο» και υπεύθυνο για τον διορισμό δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου που το 2022 ανέτρεψαν το συνταγματικό δικαίωμα τερματισμού της εγκυμοσύνης.

«Δεν χρειάζεται κανείς να εγκαταλείψει την πίστη του ή τις βαθιές πεποιθήσεις του για να συμφωνήσει ότι η κυβέρνηση και ο Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα δεν πρέπει να λένε σε μια γυναίκα τι να κάνει με το σώμα της», είπε.

Donald Trump delivers his closing statement in his first presidential debate against Kamala Harris. pic.twitter.com/WGS4uwoH3o — MSNBC (@MSNBC) September 11, 2024

Η Χάρις εμφανίστηκε νευρική και στις πρώτες ανταλλαγές απόψεων για την οικονομία. Αλλά η αυτοπεποίθησή της αυξήθηκε, καθώς αντιμετώπισε ορισμένες από τις επιθέσεις του Τραμπ και έκανε τις δικές της, συμπεριλαμβανομένου του χλευασμού στον Τραμπ επειδή ήταν εγωιστής και περίεργος.

«Μιλάει για φανταστικούς χαρακτήρες όπως ο Hannibal Lecter, θα μιλήσει για ανεμογεννήτριες που προκαλούν καρκίνο. Και αυτό που θα παρατηρήσετε επίσης είναι ότι ο κόσμος αρχίζει να εγκαταλείπει νωρίς τις συγκεντρώσεις του από εξάντληση και πλήξη», είπε ο Χάρις. «Το μόνο πράγμα για το οποίο δεν θα τον ακούσεις να μιλάει είναι για εσένα».

Ο Τραμπ επιτέθηκε επανειλημμένα στο ιστορικό της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με τη μετανάστευση και κατηγόρησε την Χάρις για την αύξηση των μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. «Επέτρεψαν εγκληματίες, πολλά, πολλά εκατομμύρια εγκληματίες. Επέτρεψαν τρομοκράτες», είπε ο Τραμπ. «Έχουν καταστρέψει τον ιστό της χώρας μας».

Ο Τραμπ επέκρινε τη Χάρις επειδή άλλαξε γνώμη σε θέματα όπως το fracking, σημαντικό για πολλούς ψηφοφόρους στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Συχνά όμως έχανε τον βηματισμό του, καθώς εκείνη τον κατηγορούσε για το μέγεθος και τον ενθουσιασμό των προεκλογικών του συγκεντρώσεων.

Κάποια στιγμή ανακύκλωσε τις θεωρίες συνωμοσίας του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου ενός ψεύτικου ισχυρισμού ότι μετανάστες από την Αϊτή σε μια πόλη του Οχάιο απήγαγαν κατοικίδια για να τα φάνε. «Στο Σπρίνγκφιλντ, τρώνε τα σκυλιά, οι άνθρωποι που μπήκαν... Τρώνε τις γάτες».

Kamala Harris delivers her closing statement in her first presidential debate against Donald Trump. pic.twitter.com/WJ5Nr6zvDr — MSNBC (@MSNBC) September 11, 2024

Η Χάρις έβαλε στο στόχαστρο τον Τραμπ επειδή αρνήθηκε ότι έχασε τις εκλογές του 2020 από τον Μπάιντεν και τον κατηγόρησε ότι πυροδότησε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021. «Ο Ντόναλντ Τραμπ απολύθηκε από 81 εκατομμύρια ανθρώπους... και σαφώς δυσκολεύεται πολύ να το διαχειριστεί αυτό», είπε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι θύμα πολιτικής δίωξης, επικαλούμενος τη σχεδόν δολοφονία του στην Πενσιλβάνια τον Ιούλιο. «Μάλλον κέρδισα μια σφαίρα στο κεφάλι, λόγω των πραγμάτων που λένε για μένα», είπε ο Τραμπ. «Αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία».

Κέρδισε εντυπώσεις στην αρχή στο θέμα της οικονομίας. «Είχαν τον υψηλότερο πληθωρισμό, ίσως στην ιστορία της χώρας μας», είπε ο Τραμπ. «Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν έξω και να αγοράσουν δημητριακά ή μπέικον ή αυγά ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι της χώρας μας πεθαίνουν απολύτως με αυτά που έχουν κάνει».

Η Χάρις απάντησε λέγοντας ότι η αμερικανική οικονομία βρισκόταν σε διάλυση όταν ο Τραμπ άφησε την εξουσία, αναγκάζοντας τους Δημοκρατικούς να διαχειριστούν το χάλι που άφησε ο πρώην πρόεδρος.

Μετά το debate, η ομάδα της Χάρις προκάλεσε αμέσως τον Τραμπ σε ένα δεύτερο debate τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ είπε ότι «θα σκεφτόταν» να λάβει μέρος.

"Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that."



Kamala Harris responding to whether or not Trump is trying to suppress the vote. pic.twitter.com/Per5TN2YsG — MSNBC (@MSNBC) September 11, 2024

Από τότε που η Χάρις μπήκε στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, επωφελήθηκε από την έκρηξη του ενθουσιασμού μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, κάτι που βοήθησε να ξεπεράσει τον Τραμπ στις δημοσκοπήσεις.

Ωστόσο, η δυναμική της δείχνει σημάδια κόπωσης, με το προβάδισμά της έναντι του Τραμπ στις εθνικές δημοσκοπήσεις να είναι μόλις 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με τον μέσο όρο δημοσκοπήσεων των Financial Times. Ο πρώην πρόεδρος έχει επίσης πλεονέκτημα σε τέσσερις από τις επτά πολιτείες πεδίου μάχης που θα αποφασίσουν τις εκλογές.

Μετά τις τελετές μνήμης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου πριν από 23 χρόνια την Τετάρτη, η Χάρις θα εκστρατεύσει στη Βόρεια Καρολίνα και θα επιστρέψει στην Πενσιλβάνια, ενώ ο Τραμπ θα κατευθυνθεί στην Αριζόνα και την Καλιφόρνια.