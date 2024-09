ΗΠΑ: Ανοδος 0,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Aύγουστo

H βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ επέστρεψε σε θετικό έδαφος, με άνοδο 0,8% τον Αύγουστο, μετά τη βουτιά 0,9% του Ιουλίου, που οφειλόταν κυρίως σε διακοπές που προκάλεσε ο τυφώνας Beryl.

Η χρήση του παραγωγικού δυναμικού αυξήθηκε στο 77,2% από 76,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed.

Η μεταποιητική δραστηριότητα ενισχύθηκε 0,9% τον Αύγουστο, μετά από πτώση 0,7% τον προηγούμενο μήνα.

