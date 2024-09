Σεξουαλικές επιθέσεις-Αλ Φαγέντ: 37 καταγγελίες, 150 νέα αιτήματα

Οι δικηγόροι γυναικών που κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ έλαβαν «περισσότερα από 150 νέα αιτήματα» για πληροφορίες εκ μέρους πιθανών θυμάτων και ανθρώπων που έχουν αποδείξεις σε βάρος του πρώην ιδιοκτήτη των Harrods, έγινε σήμερα γνωστό.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες, οι δικηγόροι κατήγγειλαν «25 χρόνια σεξουαλικών επιθέσεων».

Τουλάχιστον 37 γυναίκες κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο χρόνο σε ηλικία 94 ετών. Τουλάχιστον 5 εξ αυτών λένε ότι τις βίασε αυτός ο άνδρας, πατέρας του τελευταίου συντρόφου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Ντότι, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι την 31η Αυγούστου του 1997.

Η ομάδα των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα θύματα έλαβε «περισσότερα από 150 νέα αιτήματα» για ενημέρωση, μετά την προβολή την Πέμπτη το βράδυ από το BBC μιας έρευνας με τίτλο «Αλ Φαγέντ: ένα αρπακτικό στα Harrods».

Πρόκειται για αιτήματα εκ μέρους «επιζησάντων και ανθρώπων που διαθέτουν αποδείξεις σχετικά με τον Αλ Φαγέντ», διευκρίνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Mohamed al Fayed was a "predator" who "preyed on the most vulnerable", one of his alleged victims has said.



