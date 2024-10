Τέλος εποχής: Αποσύρεται από το τένις ο Ναδάλ

Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam Ραφαέλ Ναδάλ, ετών 38, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από το τένις μετά τους τελικούς του Davis Cup τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός ανέφερε ότι η απόφασή του σχετίζεται με επίμονα προβλήματα τραυματισμού.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν μερικά δύσκολα χρόνια, ειδικά αυτά τα δύο τελευταία. Δεν νομίζω ότι κατάφερα να παίξω χωρίς περιορισμούς. Είναι προφανώς μια δύσκολη απόφαση, που μου πήρε αρκετό χρόνο για να την πάρω. Αλλά σε αυτή τη ζωή, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος», δήλωσε ο Ναδάλ.

Ο Ναδάλ πρόσθεσε ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένος» που θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο Davis Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Ο Ναδάλ έχει να αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου έχασε από τον παλιό του αντίπαλο Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του μονού τουρνουά και έφτασε στα προημιτελικά του διπλού ανδρών με τον Κάρλος Αλκαράζ.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi