Η Ρωσία κατέρριψε υπερόπλο της για να μην πέσει στα χέρια Ουκρανών

Όταν δύο λευκές γραμμές εμφανίζονται στον ουρανό κοντά στην πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία, συνήθως σημαίνουν ένα πράγμα. Ρωσικά αεροσκάφη πρόκειται να επιτεθούν.

Αλλά αυτό που συνέβη κοντά στην πόλη Κοστυαντίνιβκα ήταν άνευ προηγουμένου, γράφει το BBC. Η κάτω λευκή γραμμή χωρίστηκε στα δύο και ένα νέο αντικείμενο εμφανίστηκε να πετά γρήγορα προς την άλλη γραμμή μέχρι που μια φωτεινή πορτοκαλί λάμψη φάνηκε στον ουρανό.

Ήταν, όπως πίστευαν πολλοί, ένα ρωσικό πολεμικό αεροπλάνο που κατέρριψε ένα άλλο 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή ή ένα ουκρανικό τζετ που κατέρριψε ένα ρωσικό αεροπλάνο; Οι Ουκρανοί σύντομα ανακάλυψαν από τα πεσμένα συντρίμμια ότι είχαν μόλις δει την καταστροφή του νεότερου ρωσικού όπλου - του μη επανδρωμένου αεροσκάφους stealth S-70.

Apparently combat condition testing/operation for Su-57 and S-70 Okhotnik went awry.



The Su-57 lost control of the S-70 loyal wingman and have to shoot it down. The crash site is in Kostyantynivka, Donetsk oblast. pic.twitter.com/GRPiOEqNdd