Συναγερμός στην Τουρκία για σεισμό 5,9 Ρίχτερ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Τουρκία, καθώς σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:46 με επίκεντρο την περιοχή Κάλε της επαρχίας Μαλάτια, στη νοτιοανατολική Τουρκία, σύμφωνα με την της Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) της χώρας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 10,07 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή στους και στους γειτονικούς νομούς και κυρίως στο Έλαζιγ και το Ντιγιαρμπακίρ, καθώς και στις επαρχίες του Χαλεπίου, της Χάσακα και του Ντέιρ αλ Ζορ στην Συρία, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Την είδηση ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

