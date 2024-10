Ερντογάν-Σολτς: Ερχονται πωλήσεις όπλων στην Τουρκία

Η Τουρκία θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Γερμανία για την προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στο θέμα των Eurofighter, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς στην Κωνσταντινούπολη.

«Θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας αφήνοντας πίσω προβλήματα που είχαμε προηγουμένως στο πλαίσιο της προμήθειας προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας», δήλωσε ο Τούρκος ηγέτης.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Άγκυρα και το Βερολίνο έχουν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν τις «τρομοκρατικές ομάδες», ιδιαίτερα το κουρδικό PKK και την οργάνωση Φετουλάχ (FETO), που «απειλούν τη δημόσια ασφάλεια και στη Γερμανία», μεταδίδει το Anadolu. Η FETO είναι η ομάδα πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016 στην Τουρκία.

Σχετικά με τις ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή, ο Ερντογάν είπε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει «επεκτατική νοοτροπία», σκοπεύοντας ξεκάθαρα να επεκτείνει τη σύγκρουση πέρα από τα σημερινά της όρια.

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Συζητήσαμε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τα παλαιστινιακά εδάφη και τις επιθέσεις στο Λίβανο. Η ανθρώπινη τραγωδία στην περιοχή συνεχίζεται. Είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ασκήσουμε διεθνή πίεση στο Ισραήλ, ώστε να κηρυχθεί επειγόντως μόνιμη κατάπαυση του πυρός και να ασκηθεί η απαραίτητη πίεση. Περιμένουμε από όλους τους πολιτικούς με συνείδηση να πουν “στοπ” στο Ισραήλ. Εχουν δολοφονηθεί 50.000 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 100.000».

Τούρκοι αξιωματούχοι έδειξαν έκπληκτοι όταν ο Ερντογάν είπε ότι οι Σύροι που διαφεύγουν από τον πόλεμο καθώς και οι Λιβανέζοι είναι ευπρόσδεκτοι στην Τουρκία, μεταδίδει το ethnos.gr.

«Περίπου 4 εκατομμύρια πρόσφυγες ήρθαν σε εμάς από τη Συρία. Κατά τη διάρκεια της καγκελαρίας της κ. Μέρκελ εργαστήκαμε πάνω σ' αυτή τη διαδικασία. Η πόρτα μας ήταν πάντα ανοιχτή γι' αυτούς και είναι ανοιχτή και τώρα. Αν κάποιος από τη Μέση Ανατολή ή το Λίβανο έρθει στη χώρα μας, έχουμε κρατήσει την πόρτα μας ανοιχτή. Υπάρχουν επίσης Τουρκομάνοι στον Λίβανο».

Ο καγκελάριος Σολτς τόνισε: «Έχουμε διαφορετικές απόψεις για το Ισραήλ. Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ήταν ένα τρομερό έγκλημα. Είμαστε της άποψης ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Η αποκλιμάκωση και η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η εξάπλωση της σύγκρουσης. Πρέπει να υπάρξει λύση δύο κρατών».

Ο Σολτς αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις: «Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις σχέσεις με την Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι εξελίσσονται προς μια πιο θετική κατεύθυνση και ταυτόχρονα ελπίζω ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί».

