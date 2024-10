Στο Κίεβο για τέταρτη φορά ο Αμερικανός ΥΠΑΜ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την άφιξή του στο Κίεβο όπου πρόκειται να δείξει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και να έχει συναντήσεις με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Επιστρέφω στην Ουκρανία για τέταρτη φορά ως υπουργός Άμυνας, για να δείξω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του Πενταγώνου στο Χ.

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK