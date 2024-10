Ευρωζώνη: Υφεση PMI για 2ο μήνα, κρύος ιδρώτας στην ΕΚΤ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη κατέγραψε συρρίκνωση για δεύτερο μήνα, χωρίς να δίνει ενδείξεις επερχόμενης ανάκαμψης το επόμενο διάστημα, λούζοντας με κρύο ιδρώτα τους αρχιτραπεζίτες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που ψάχνουν με τι ρυθμό θα μειώσουν τα επιτόκια μήπως και δώσουν τονωτική ένεση, αν και οι απόψεις διίστανται ακόμα ανάμεσα σε "περιστέρια" και "γεράκια".

Η οικονομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα της ευρωζώνης, βρίσκεται στη ζώνη της ύφεσης, κάτω από τις 50 μονάδες για ακόμα έναν μήνα, καθώς μειώθηκε η ζήτηση από την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μετά βίας αύξησαν τις τιμές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της εταιρείας S&P Global:

­­In response to a weakening demand environment, the HCOB Flash Eurozone Composite PMI Output Index remained in contraction territory in October (49.7; September: 49.6). Germany and France remained the main sources of weakness.



