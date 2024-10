Volkswagen: Σκληραίνει η κόντρα με τα συνδικάτα

H Volkswagen, στο πρόγραμμα εξοικονόμησης 4 δισ. ευρώ, πρόσθεσε και τις περικοπές των μισθών των εργαζόμενων στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, ανέφερε η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη έγγραφο του διοικητικού συμβουλίου.

Μια προτεινόμενη μείωση των μισθών κατά 10% μόνο στη βασική μάρκα Volkswagen θα αποφέρει σχεδόν 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ανέφερε η Handelsblatt επικαλούμενη το έγγραφο.

Εκτός από την ακύρωση διάφορων πληρωμών μπόνους, επιδομάτων και αυξήσεων μισθών, η εξοικονόμηση θα ανέλθει σε περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως συνολικά, που είναι περίπου το ήμισυ της στοχευμένης εξοικονόμησης 4 δισ. ευρώ, ανέφερε.

Η Volkswagen δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια εκ μέρους του Reuters.

Ο επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων της Volkswagen δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να κλείσει τουλάχιστον τρία εργοστάσια στη Γερμανία, να απολύσει δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους και να συρρικνώσει τα εναπομείναντα εργοστάσιά της στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης καθώς σχεδιάζει μια βαθύτερη από το αναμενόμενο αναδιάρθρωση. Το κλείσιμο και η πώληση εργοστασίων θα αποφέρει σημαντικά μικρότερη εξοικονόμηση πόρων, ανέφερε η Handelsblatt.

Η Volkswagen θέλει να προσαρμόσει τις δυναμικότητες, αλλά να αποφύγει το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αν είναι δυνατόν, με στόχο να βρει νέους ιδιοκτήτες για τα επηρεαζόμενα εργοστάσια εάν χρειαστεί, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο κατάλογος των προτάσεων για εξοικονόμηση περιλαμβάνει επίσης μέτρα που επηρεάζουν την παραγωγή εξαρτημάτων και την τεχνική ανάπτυξη.

Ωστόσο, το έγγραφο δεν περιέχει καμία πληροφορία για τον συνολικό πιθανό αριθμό θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν, ανέφερε η Handelslblatt.

Χιλιάδες Γερμανοί εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία ξεκίνησαν πανεθνικές απεργίες για να πιέσουν τις εταιρείες για υψηλότερους μισθούς, αναφέρει το Reuters.

