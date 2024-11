Θανατηφόρες πλημμύρες-Ισπανία: Πάνω από 200 νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που κατέστρεψαν την ανατολική Ισπανία αυτή την εβδομάδα αυξήθηκε σε τουλάχιστον 202 άτομα μόνο στην περιοχή της Βαλένθια όπως ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή από τις περιφερειακές αρχές. Τουλάχιστον τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η τραγωδία είναι ήδη η χειρότερη καταστροφή της Ισπανίας που σχετίζεται με πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία και ο αριθμός των νεκρών είναι πλέον ο υψηλότερος για μία μόνο χώρα στην Ευρώπη από τότε που οι πλημμύρες στη Ρουμανία σκότωσαν 209 ανθρώπους το 1970.

🚨 BREAKING: At least 39 people arrested for looting shopping centers in areas hit by the severe DANA floods in Spain.#DANA #SpainFloods #Valencia pic.twitter.com/yQaxjqO8M7