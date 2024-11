Φρένο στην ακριβή θέρμανση από την αιολική ενέργεια

Η ραγδαία αύξηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας θα διατηρήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας υπό έλεγχο, ακόμη και καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι θα πλήξουν τη βορειοδυτική Ευρώπη την ερχόμενη εβδομάδα.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε κίτρινο συναγερμό για χιόνι και πάγο στη Σκωτία την Κυριακή, ενώ η βόρεια Αγγλία επηρεάζεται επίσης από τη Δευτέρα. Προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ για τμήματα της νότιας Γερμανίας την Παρασκευή.

«Οι θερμοκρασίες θα πέσουν καθώς αναπτύσσεται ένα βόρειο ρεύμα, που φέρνει ψυχρότερο αρκτικό αέρα», δήλωσε η Rebekah Hicks, αναπληρώτρια επικεφαλής μετεωρολόγος στο Met Office. «Αυτό εισάγει την πιθανότητα χιονόπτωσης, αρχικά σε υψηλά εδάφη στα βόρεια από την Κυριακή, με τους θυελλώδεις ανέμους να αποτελούν επίσης πιθανό κίνδυνο».

Αν και οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερες από την κανονική τιμή των τελευταίων 30 ετών, η αυξημένη ζήτηση θέρμανσης θα αντισταθμιστεί από την ενίσχυση της αιολικής παραγωγής.

Η αιολική ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φθάσει στο μέγιστο των 16.963 μεγαβάτ μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η Γερμανία αναμένεται να φθάσει σε νέο υψηλόλ αιολικής παραγωγής 63.211 μεγαβάτ την επόμενη Πέμπτη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

