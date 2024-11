Πρώτο ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους ATACMS στη Ρωσία

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την πρώτη επίθεση σε ρωσική περιφέρεια, χρησιμοποιώνας βλήματα που έχουν προμηθευτεί από τη Δύση, τη στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Μόσχας, που διευρύνει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Οπως μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο ουκρανικά ΜΜΕ (RBC Ukraine), η Ουκρανία χρησιμοποίησε πυραύλους ATACMS για να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, εντός των ρωσικών συνόρων.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει την περιορισμένη χρήση των όπλων για στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που φέρονται να αποτυπώνουν τις συνέπειες από το χτύπημα.

BREAKING:



🇷🇺 🇺🇦 Large explosions were seen at a major ammunition depot, the GRAU arsenal, in Karachev, Bryansk Oblast, Russia, located 115 km from Ukraine. There is a possibility that this is the first ATACMS strike on Russian territory during the war. pic.twitter.com/HDO4a1XQcW — War Monitor (@War_Monitor09) November 19, 2024

Ukraine may have used an ATACMS missile to hit a target inside Russia. An ammunition depot in the Bryansk region was attacked last night. The 67th arsenal in Karachev was hit by what locals claim was a missile and not a drone. Geolocated at 53.1449695086295, 34.95100736498948 pic.twitter.com/KbaMllaldQ — raging545 (@raging545) November 19, 2024

Ενα άλλο βίντεο από blogger που έχει σχέσεις με τον Ουκρανικό στρατό δείχνει την εκτόξευση δυο πυραύλων.

The first stars have taken off; the sky looks beautiful when Russian ammunition depots explode.



The best is yet to come 🤫 pic.twitter.com/0p6u13JLTa — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) November 19, 2024

Επιβεβαιώνει το χτύπημα η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό έδαφος με πυραύλους ATACMS, μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Οπως αναφέρει, τα αντιπυραυλικά συστήματα της Ρωσίας κατέρριψαν πέντε από τους έξι πυραύλους.

Τα συντρίμμια από έναν πύραυλο ATACMS έπεσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, υποστηρίζει το υπουργείο.

Λαβρόφ: Ξεκάθαρο ότι η Δύση θέλει κλιμάκωση στην Ουκρανία

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας στο Μπριάνσκ με αμερικανικούς πυραύλους είναι ξεκάθαρο σινιάλο ότι η Δύση θέλει κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων.

"Χωρίς τους Αμερικάνους, είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα υψηλής τεχνολογίας, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως ο Βλαντιμίρ Πούτιν", δήλωσε.

Ο κ. Λαβρόφ δήλωσε ότι ελπίζει πως το νέο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, στο οποίο ο Πούτιν διευρύνει τις συνθήκες που δικαιολογούν πυρηνικό χτύπημα, θα τύχει «προσεκτικής ανάγνωσης».