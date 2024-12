Λευκός καπνός για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ομάδα Mercosur της Νότιας Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανακοίνωσε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα βλέμματα στρέφονται πια στη σκληρή μάχη για έγκριση που αναμένεται στην Ευρώπη, δεδομένης της γαλλικής και της ιταλικής αντίθεσης.

«Είναι μια νίκη για την Ευρώπη», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στο Μοντεβιδέο.

«Η συμφωνία αντανακλά τις αξίες και τη δέσμευσή μας για κλιματική δράση», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν, διαβεβαιώνοντας ότι αντιμετωπίζονται και εισακούστηκαν οι ανησυχίες των αγροτών. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εξοικονομηθούν 4 δισ. ευρώ από εξαγωγικούς δασμούς για χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες.

