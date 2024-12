Στη Δαμασκό ο ηγέτης των ανταρτών Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι

Οι Σύροι ισλαμιστές αντάρτες ανακοίνωσαν ότι ο ηγέτης τους, ο Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, έφτασε στη Δαμασκό, λίγες ώρες αφού η πρωτεύουσα έπεσε στα χέρια τους.

«Ο διοικητής Άχμεντ αλ Σάρεχ (σ.σ. το πραγματικό όνομα του Τζολάνι) προσκύνησε και φίλησε το χώρα» μόλις έφτασε στην πόλη, μετέδωσε το κανάλι των ανταρτών στο Telegram.

Στα πλάνα φαίνεται ο επικεφαλής της Χάγιατ Ταχρίρ αλο Σαμ (HTS), της ριζοσπαστικής οργάνωσης που ηγείται του συνασπισμού των ανταρτών, να προσκυνάει σε μια πρασιά.

Ahmad Al-Sharaa (Jolani) arrives to Damascus after the Assad regime fell. pic.twitter.com/ADsU99FRoh