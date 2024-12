Στις φλόγες ουρανοξύστης στο Σενζέν μετά από έκρηξη, δείτε το video

Φλόγες ξεπηδούν από τους ψηλότερους ορόφους ουρανοξύστη στο Σενζέν της Κίνας, όπου σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης έγινε έκρηξη από άγνωστη αιτία. Τουλάχιστον ένα άτομο «έπεσε από το κτίριο», σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρό που έπληξε τον ουρανοξύστη China Resources Building, περίπου 300 μέτρα μακριά.

A powerful #explosion rocked a residence in #Shenzhen Bay’s Yuefu Phase II on Dec 11, with shockwaves reportedly felt as far as the nearby landmark #China Resources Tower. Cause and injuries remain unclear, and investigations are underway. #fire pic.twitter.com/Y9IxmdcMjD