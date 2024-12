Ζελένσκι: Ρωσικό χτύπημα με 93 πυραύλους, 200 drones στις ενεργειακές υποδομές μας

Η Ρωσία εκτόξευσε 93 πυραύλους και σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές επιθέσεις της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας σήμερα Παρασκευή, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική αεράμυνα κατάφερε να καταρρίψει 81 ρωσικούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων 11 πυραύλων που καταρρίφθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας, υπήρχε και βορειοκορεατικός πύραυλος. Σε ανάρτησή του στο X, αναφέρει: «Άλλη μια ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Πύραυλοι κρουζ, βαλλιστικοί πύραυλοι. Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, εκτοξεύθηκαν 93 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός βορειοκορεατικού πυραύλου. Συνολικά 81 πύραυλοι καταρρίφθηκαν, 11 εκ των οποίων ήταν πύραυλοι κρουζ που αναχαιτίστηκαν από τα F-16 μας. Επιπλέον, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αυτή την επίθεση. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα με στόχο την ενεργειακή μας υποδομή».

