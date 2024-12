Στροφή μακριά από τη Δύση για τη Γεωργία: Φιλορώσος ο νέος πρόεδρος

Η Γεωργία επέλεξε τον Μιχαήλ Καβελασβίλι ως τον επόμενο πρόεδρό της σήμερα Σάββατο, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες που υποστηρίζονται από τον σημερινό αρχηγό του κράτους για τη στροφή της κυβέρνησης μακριά από τη Δύση υπέρ στενότερων δεσμών με τη Ρωσία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Καβελασβίλι, πρώην ποδοσφαιριστής και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» που κέρδισε τις αμφισβητούμενες βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και κέρδισε 224 ψήφους στο εκλεκτορικό σώμα του Κοινοβουλίου.

Για πρώτη φορά ο πρόεδρος δεν επιλέχθηκε με άμεση ψηφοφορία, αλλά από ένα εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από 300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών του κοινοβουλίου.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνταγματικών αλλαγών που έθεσαν τέρμα στην άμεση εκλογή του προέδρου και τέθηκαν σε ισχύ φέτος. Ένας υποψήφιος χρειάζεται τα δύο τρίτα των ψήφων για να κερδίσει και η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου.

Το Γεωργιανό Όνειρο έχει αποκαταστήσει τους δεσμούς με τη Μόσχα και ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του, Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ισχυρίστηκε ότι ένα «παγκόσμιο κόμμα πολέμου» στη Δύση σχεδιάζει να ωθήσει τη Γεωργία σε σύγκρουση με τη Ρωσία.

