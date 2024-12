Στο νοσοκομείο ο Μπιλ Κλίντον, ανέβασε πυρετό

Σε νοσοκομείο της Ουάσιγκτον εισήχθη ο Μπιλ Κλίντον τη Δευτέρα, αφού ανέβασε πυρετό, σύμφωνα με βοηθό του πρώην προέδρου.

«Ο πρόεδρος Κλίντον εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν για εξετάσεις και παρακολούθηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Άνχελ Ουρένα. «Παραμένει σε καλή διάθεση και εκτιμά βαθύτατα την εξαιρετική φροντίδα που λαμβάνει».

Οπως θυμίζει το Bloombert, ο Κλίντον, 78 ετών, ήταν ενεργός κατά τη διάρκεια της φετινής προεδρικής εκστρατείας. Ηταν επικεφαλής σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη με πλήθος αστέρων μαζί με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και αργότερα βρέθηκε στο πλευρό της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, όταν αυτή πήρε την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Κλίντον μίλησε επίσης στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο αυτό το καλοκαίρι.

Μετά την αποχώρησή του από την προεδρία τον Ιανουάριο του 2001, ο Κλίντον αντιμετώπισε ορισμένα σημαντικά περιστατικά υγείας, κυρίως το 2004, όταν υποβλήθηκε σε τετραπλή χειρουργική επέμβαση bypass. Επιπλοκές από την εν λόγω επέμβαση οδήγησαν επίσης σε μια επέμβαση τον Μάρτιο του 2005, κατά την οποία οι γιατροί αφαίρεσαν ουλώδη ιστό.

Πιο πρόσφατα, ο Κλίντον νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στο νοσοκομείο το 2021 έπειτα από μια λοίμωξη και το 2022 δήλωσε ότι είχε βρεθεί θετικός στην Covid-19, αλλά παρουσίασε μόνο «ήπια συμπτώματα».

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.