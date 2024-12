Τραγωδία στην Τουρκία: Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών υλών, στην περιοχή Καρεσι, στη βορειοδυτική Τουρκία.

"Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 12 εργαζόμενοι είναι νεκροί και 4 νοσηλεύονται", σημείωσε ο Ισμαήλ Ουστάογλου κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλίκεσιρ σε ανάρτησή του στο X.

Οι εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά η κατάσταση της υγείας τους δεν κρίνεται ανησυχητική, δήλωσε επίσης ο κυβερνήτης της Μπαλίκεσιρ στο ειδησεογραφικό δίκτυο NTV.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, το εργοστάσιο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη παράγει πυρομαχικά, αλλά και εκρηκτικά που δεν προορίζονται για στρατιωτική χρήση.

Πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί μετά την έκρηξη κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες και το εργοστάσιο έχει εκκενωθεί πλήρως, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα και ήδη έχει αποκλειστεί η υπόθεση να πρόκειται για πράξη δολιοφθοράς, σύμφωνα με τις ίδιες.

Το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το πιο κοντινό χωριό, βόρεια της πόλης Μπαλίκεσιρ, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το AFP.

Τον Ιούνιο του 2023, πέντε άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών της επαρχίας της τουρκικής πρωτεύουσας Άγκυρα.

Τον Ιούλιο του 2020, επτά άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και σχεδόν 130 τραυματιστεί σε έκρηξη που είχε σημειωθεί σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βορειοδυτική επαρχία Σακάρια.

Το 2009 και το 2014 δύο εκρήξεις είχαν σημειωθεί ξανά στο ίδιο εργοστάσιο, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τον τραυματισμό 40, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

At least 12 killed in blast at plant in northwest Turkey



