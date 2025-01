Δεκάδες τραυματίες σε σύγκρουση τραμ στο Στρασβούργο

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία, μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της περιφέρειας Κάτω Ρήνου ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα από τα τραμ άλλαξε ράγες και συγκρούστηκε με το δεύτερο, που ήταν ακινητοποιημένο στον κεντρικό σταθμό του Στρασβούργου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV.

Τα πρώτα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ανθρώπους να σπάνε τις πόρτες των βαγονιών για να απεγκλωβιστούν μετά τη μετωπική σύγκρουση.

Two trams collide at Strasbourg in France, several injured #Strasbourg #France pic.twitter.com/0JfExaIsjO