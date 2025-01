Ανακτήθηκαν τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου που συνετρίβη στην Ουάσινγκτον

Εξανεμίζονται οι ελπίδες εντοπισμού επιζώντων, ανάμεσα στους 64 επιβαίνοντες του αεροσκάφους της American Airlines και τους τρεις του στρατιωτικού ελικοπτέρου, που συγκρούστηκαν πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον. Εν τω μεταξύ, ανακτήθηκαν από το αεροσκάφος που συνετρίβη οι συσκευές καταγραφής, γνωστές σαν «μαύρα κουτιά», και θα αναλυθούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα δυο μαύρα κουτιά θα αναλυθούν πλέον από ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), στην οποία ανατέθηκε να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος χωρίς επιζώντες, του χειρότερου στις ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια και πλέον.

Investigators are probing air traffic control staffing issues after 67 people were killed when American Airlines Flight 5342 collided midair with a military helicopter over the icy Potomac River Wednesday night. It marked the first major U.S. airliner disaster since 2009. pic.twitter.com/2TIxvMaeUj