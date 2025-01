ΗΠΑ: Σκοτώσαμε επικεφαλής τζιχαντιστικής οργάνωσης στη Συρία

Οι ΗΠΑ σκότωσαν χθες, Πέμπτη, στη Συρία έναν επικεφαλής της συριακής πτέρυγας της Αλ Κάιντα, της Χουράς αλ Ντιν, η οποία πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε τη διάλυσή της, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική στρατιωτική κεντρική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

«Στις 30 Ιανουαρίου, οι δυνάμεις της Centcom διεξήγαγαν πλήγμα ακριβείας στη βορειοδυτική Συρία, στοχεύοντας και σκοτώνοντας τον Μουχάμαντ Σάλαχ αλ Ζάμπιρ, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αλ Ντιν, πτέρυγας της Αλ Κάιντα», αναφέρει η Centcom σε ανάρτησή της στο X.

CENTCOM Forces Kill Senior Operative of Terror Group Hurras al-Din, an Al-Qaeda Affiliate



On Jan. 30, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria targeting and killing Muhammad Salah al-Za'bir, a senior operative in the terrorist… pic.twitter.com/7waflpa0Y6