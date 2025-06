Μασκ: Το παράκανα στις αναρτήσεις κατά του Τραμπ

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι μετανιώνει για ορισμένες από τις αναρτήσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Μετανιώνω για ορισμένες από τις αναρτήσεις μου σχετικά με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το παράκανα», έγραψε ο Μασκ.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.