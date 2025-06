Τι γνωρίζουμε για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στο Ιράν νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πλήττοντας δεκάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων, και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους Ιρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και επιστήμονες.

Η έκταση των επιθέσεων και οι ζημιές που προκάλεσαν δεν ήταν αμέσως σαφείς. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν φόβους ότι η μακροχρόνια σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο, εμπλέκοντας τις δύο ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, εξηγούν οι NYT.

Σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ επιτέθηκε τουλάχιστον σε έξι στρατιωτικές βάσεις γύρω από την Τεχεράνη, σε κατοικίες μέσα σε δύο «ασφαλείς οικισμούς» για στρατιωτικούς διοικητές, καθώς και σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών στην περιοχή της Τεχεράνης.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εκρήξεις σε όλη την Τεχεράνη, με καπνό και φωτιά να ξεπηδούν από κτίρια.

Κάτοικοι στις ιρανικές πόλεις Ισφαχάν, Αράκ και Κερμανσάχ, που φιλοξενούν στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν εκρήξεις.

Ο Μοχάμαντ Τζαμαλί, που βρισκόταν σε ταράτσα στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι μπορούσε να δει δύο ισραηλινά μαχητικά να επιτίθενται σε αεροπορική βάση των Φρουρών της Επανάστασης. «Αυτό που βλέπω είναι δύο τεράστιες φλόγες και καπνός να ανεβαίνουν από δύο στρατιωτικές βάσεις στα ανατολικά της Τεχεράνης», είπε.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση ο οικισμός Σαρακ-ε-Σαχίντ Μαχαλαντί, όπου διαμένουν ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές, και ότι τρία κτίρια κατοικιών κατεδαφίστηκαν.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι δύο διακεκριμένοι πυρηνικοί επιστήμονες, οι Μοχάμαντ Μεχντί Τεχράντσι και Φερεϊντούν Αμπασί, σκοτώθηκαν όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στα σπίτια τους.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε επίσης ότι σκοτώθηκε ο ισχυρός αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, μαζί με τον αναπληρωτή αρχηγό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Γκολαμαλί Ρασίντ, καθώς και τον πυρηνικό επιστήμονα Αμπασί.

Η επίθεση φαίνεται να σηματοδοτεί μια νέα φάση στις ισραηλινές ενέργειες κατά του Ιράν, με στόχο κρίσιμα πρόσωπα. Για χρόνια, το Ισραήλ πραγματοποιούσε στοχευμένες δολοφονίες κατά ανώτατων στρατιωτικών και πυρηνικών επιστημόνων. Ορισμένα από τα χτυπήματα της Παρασκευής φαίνεται να είχαν στόχο τη μαζική εξόντωση τέτοιων προσώπων.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι τουλάχιστον δώδεκα άμαχοι σκοτώθηκαν επίσης από τις επιθέσεις στην Τεχεράνη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση ήταν «προληπτική», αν και δεν υπήρξαν άμεσες ενδείξεις ότι το Ιράν σχεδίαζε επίθεση. Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ενήργησε «σε απάντηση στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του ιρανικού καθεστώτος κατά του Ισραήλ» και υπαινίχθηκε ότι θα υπάρξει συνέχεια, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «πρώτο στάδιο».

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τις δυνατότητες παραγωγής μακράς εμβέλειας πυραύλων.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, το Ιράν προωθεί κρυφό πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου και διαθέτει αρκετό υλικό για την κατασκευή 15 πυρηνικών βομβών μέσα σε λίγες ημέρες. Ο αξιωματούχος δεν παρείχε αποδείξεις για την εκτίμηση αυτή.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «σαφή και άμεση απειλή για την επιβίωση του Ισραήλ» σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

