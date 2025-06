Με 200 μαχητικά επιτέθηκε το Ισραήλ στο Ιράν

Πάνω από 200 αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις πρώτες επιθέσεις κατά του Ιράν νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου o εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

Υποστήριξε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν πάνω από 330 πυρομαχικά σε περίπου 100 στόχους κατά τις επιδρομές.

Ο Ντεφρίν επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ισραήλ σκότωσε αρκετούς κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους στις επιδρομές, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού διοικητή του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρι, του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλάμι και του επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου.

Άλλοι αξιωματούχοι σκοτώθηκαν επίσης, προσέθεσε.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK