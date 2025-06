Εκκληση φον ντερ Λάιεν για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στη Μέση Ανατολή

H ΕΕ προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να αποκλιμακώσουν και να απόσχουν από αντίποινα.

Μετά τα πλήγματα του Ισραήλ σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέβη στην ακόλουθη δήλωση, μέσω του «Χ»:

«Οι αναφορές που έρχονται από τη Μέση Ανατολή είναι βαθιά ανησυχητικές. Η Ευρώπη προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να αποκλιμακώσουν αμέσως και να απόσχουν από αντίποινα. Μια διπλωματική επίλυση είναι τώρα πιο επείγουσα από ποτέ, για χάρη της σταθερότητας και της παγκόσμιας ασφάλειας της περιοχής».

The reports emerging from the Middle East are deeply alarming.



Europe urges all parties to exercise maximum restraint, de-escalate immediately and refrain from retaliation.



A diplomatic resolution is now more urgent than ever, for the sake of the region's stability and global…