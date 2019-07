Επίθεση Τραμπ στο Facebook για το κρυπτονόμισμα Libra

Δεν είναι οπαδός των κρυπτονομισμάτων ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος μέσα από το Twitter την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες που θέλουν να κυκλοφορήσουν κρυπτονομίσματα πρέπει να υπόκεινται σε ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Facebook ίσως χρειαστεί καταστατικό τράπεζας, εάν επιθυμεί να κυκλοφορήσει το ψηφιακό νόμισμα, Libra.

Πρόσθεσε ότι το αξιόπιστο αμερικανικό δολάριο είναι το «μόνο πραγματικό νόμισμα στις ΗΠΑ». «Εάν το Facebook και άλλες εταιρείες θέλουν να γίνουν τράπεζες, πρέπει να φτιάξουν ένα νέο τραπεζικό καταστατικό και να υπόκεινται σε όλες τις τραπεζικές ρυθμίσεις, όπως ακριβώς και οι άλλες τράπεζες», τόνισε χαρακτηριστικά.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National...