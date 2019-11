Πώς το blockchain δίνει ώθηση στην οικονομία

Δεν μας απογοήτευσε καθόλου το Πανεπιστημίο Λευκωσίας με το φετινό συνέδριο Decentralized 2019. Ένας διόλου εύκολος στόχος, γιατί οι ίδιοι είχαν ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά με την περσινή διοργάνωση.

Για ακόμα μία φορά, πάνω από 1.000 άτομα κατέκλυσαν το Divani Caravel στην Αθήνα και ενημερώθηκαν από διακεκριμένους διεθνείς ομιλητές, από όλο το φάσμα του blockchain. Συνολικά υπήρξαν επισκέπτες από 38 χώρες. Εκτός από τους αναμενόμενους από Ελλάδα, Κύπρο, ΗΠΑ, Καναδά, Βρετανία, υπήρξαν πολλοί από μακρινές χώρες, όπως Χιλή, Βενεζουέλα, Σιγκαπούρη, Κούβα.

Το συμπέρασμα, με μία φράση, είναι πως μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι απλά συναρπαστικό αλλά επαναστατικό. Όπως ειπώθηκε, το blockchain είναι στη φάση όπου βρισκόταν το Internet τα χρόνια της dial up σύνδεσης. Άλλοι υπήρξαν πιο ενθουσιώδεις, παρομοιάζοντας το blockchain με την έλευση της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα. Πρόκειται για ένα «κύμα δημιουργικής αναταραχής», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γιαγλής, Γενικός Διευθυντής του Institute For the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Από τους ομιλητές ξεχώρισε ο «πατέρας» της τεχνολογίας Blockchain, W. Scott Stornetta, ο Adam Back (εφευρέτη του hashcash) και ο David Chaum (θρύλου στην Κρυπτογραφία), η Rerianne Boring (πρόεδρος του Chamber of Digital Commerce), αλλά και πολλοί άλλοι.

Από το πολιτικό φάσμα, μίλησαν η Εύα Καϊλή (ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο), ο Silvio Schembri (υφυπουργός Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας), η Βασιλική Λαζαράκου (πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος) και η Δήμητρα Καλογήρου (πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου).

Καθώς δεν είναι δυνατόν να σας περιγράψουμε όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν, θα αρκεστούμε στην παρουσίαση με το γενικότερο ενδιαφέρον. «Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Blockchain θα μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία». Το πάνελ απαρτίστηκε από τους Νίκο Μωραϊτάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Workable, Αλέξη Πανταζή, διευθύνοντα σύμβουλο της Hellas Direct, Αστυάναξ Κανακάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Norbloc, Κωστή Γκιόκα, επικεφαλής μηχανικό λογισμικού της Plum Fintech, Σωτήρη Μπαντά, διευθύνοντα σύμβουλο της Centaur Analytics και συντονιστή τον Αθανάσιο Λαδόπουλο, ιδρυτή της εταιρείας LAPO Blockchain.

Όπως ειπώθηκε από τους ομιλητές, η χρήση του blockchain, ειδικά αν συνδυαστεί με αυτή της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ικανή να ανατρέψει τις οικονομικές συνθήκες. Το blockchain ταιριάζει στην ελληνική ιδιοσυγκρασία, καθώς ενισχύει την αποκέντρωση και την απελευθέρωση, δίνοντας ώθηση σε δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά την οργάνωση και την απελευθέρωση πόρων προς δημιουργικότερα κανάλια. Όχι μόνο θα μειώσει τη γραφειοκρατία, αλλά θα προαγάγει την ταυτοποίηση σε επίπεδο που μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπάρχει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο πρόσφατα πρωταγωνίστησε στον δημόσιο διάλογο, είναι η εφαρμογή του νόμου για την είσοδο ανηλίκων στους κινηματογράφος σε έργα που απαγορεύεται. Με το blockchain, δεν χρειάζεται να δείχνεις σε όλους τα χαρτιά σου για να διαπιστώσουν ότι είσαι πάνω από 18. Ούτε καν το όνομα σου δεν χρειάζεται να βλέπουν.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η εξωστρέφεια. Θα βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται για επιλογή αλλά για αναγκαιότητα που επιβάλλεται από τον διεθνή ανταγωνισμό. Πρόκειται για μια ανατροπή που δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες, καθώς όλοι έχουν πλέον πρόσβαση σε κεφάλαια και τεχνολογικές δυνατότητες που ήταν μέχρι πρότινος προνόμιο πολύ λίγων.

Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι αν μπορεί η Ελλάδα να ανταγωνιστεί εκείνους που είναι προηγμένοι τεχνολογικά. Η απάντηση είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι πως όλα τα κράτη τώρα ξεκινάνε την κούρσα. Ο δεύτερος είναι πως η χώρα μας διαθέτει μεγάλο ποσοστό μορφωμένων, οι οποίοι διαθέτουν δεξιότητες και ισχυρά θεμέλια στα μαθηματικά και στις συναφείς επιστήμες.

Οι ομιλητές ανέφεραν πως οι νέες τεχνολογίες θα βελτιώσουν ακόμα και την αγροτική οικονομία. Ποιος μπορούσε να προβλέψει πως τα τρακτέρ θα έκαναν τη δουλειά τους χωρίς οδηγό; Έξυπνα μηχανήματα και καινοτόμες εφαρμογές μειώνουν τις απώλειες. Ειδικότερα το blockchain θα βοηθάει τους καταναλωτές να γνωρίζουν όλα τα βήματα που κάνει κάποιο προϊόν. Από τη σύνθεση του χώματος που μπαίνει ο σπόρος, μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ ή του μανάβη. Όταν παίρνουμε από γνωστούς χωριάτικο λάδι ή αυγά ή φρούτα, το κάνουμε γιατί τους εμπιστευόμαστε. Ξέρουμε από πού έρχονται, κάτι που στην εποχή μας είναι πλέον δύσκολο. Όχι για πολύ. Με το blockchain όχι μόνο θα είμαστε σίγουροι πως είναι βιολογικά, αλλά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακόμα και απίθανες λεπτομέρειες.

Στον ασφαλιστικό κλάδο, το Βlockchain θα επιτρέψει την ασφαλέστερη μεταφορά των δεδομένων και τη διασφάλιση των προσωπικών αρχείων των χρηστών. Καλύτερα συνεπάγονται μειωμένο κόστος. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν προσωποποιημένα συμβόλαια, κάτι που πάλι θα είναι σε όφελος των ασφαλισμένων.

Το μεγάλο πρόβλημα ή αν θέλετε η μεγάλη πρόκληση είναι πως δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Η τεχνολογία είναι έτοιμη, οι άνθρωποι δεν είναι. Και ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να μην κοιτάμε το παρόν αλλά το μέλλον. Αυτό ισχύει για όλα τα κράτη, όχι μόνο το δικό μας. Άλλη μια πρόκληση είναι πως πολλά ταλέντα τώρα φεύγουν έξω. Αν καταφέρουμε όμως να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επιστροφή τους, θα μεταφέρουν τεχνογνωσία. Το κέρδος θα είναι διπλό.

Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, αλλά κρύβουν έναν κίνδυνο. Την ανεργία. Πολλές δουλειές θα καταργηθούν. Τι θα γίνει το πλεονάζον προσωπικό; Δύσκολα ερωτήματα, τα οποία είναι βέβαιο πως θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον. Δεν μπορείς να έχεις οικονομική μεταβολή χωρίς πολιτική.

Το Decentralized είναι πλέον θεσμός. Δεν θα μπορούσε παρά να γίνει και την επόμενη χρονιά. Το επόμενο συνέδριο, το Decentralized 2020, θα γίνει αυτή τη φορά στην Κύπρο. Ραντεβού λοιπόν στη Λεμεσό, στις 12-13 Νοεμβρίου της επόμενης χρονιάς.

Ούτε η παρέα του Greek Cryptocurrency Community μάς απογοήτευσε. Κάθε άλλο. Διοργανώνει την καλύτερη μέχρι τώρα εκδήλωσή της το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, στις 4 το απόγευμα, στο Dastart cafe στη Θεσσαλονίκη και στο Τhe Cube στην Αθήνα. Την καλύτερη μέχρι την επόμενη!

Η ατζέντα θα διαμορφωθεί ως εξής:

1) “Ouroboros, Cardano Proof of Stake”, Prof. Aggelos Kiayias, Chief Scientst, IOHK

2) “Rules & Regulations on cryptocurrencies and blockchain”, Ψαρράκης Δημήτριος, Innovation and Technology Policy Specialist at European Parliament

3) “An Introduction to the Cardano Foundation”, Andy Hendricks, Community Manager, Cardano Foundation.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο https://www.meetup.com/Greek-Cryptocurrency-community/events/266259785/

* Το άρθρο δεν αποτελεί προτροπή για αγορά ή πώληση των αναφερόμενων τίτλων. Παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς.