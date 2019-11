Γιατί ήρθε… Black Friday στα κρυπτονομίσματα

Οι εκπτώσεις ήρθαν νωρίτερα στην αγορά των crypto. Τι να κάνουμε λοιπόν; Να βιαστούμε και να ψωνίσουμε στις μειωμένες τιμές ή να περιμένουμε; Ισχύει ό,τι και σε οποιεσδήποτε εκπτώσεις. Κάποιες φορές, αναδεικνύουν ευκαιρίες και άλλες, το μαγαζί εκμεταλλεύεται την περίσταση για να ξεσκαρτάρει τη σαβούρα.

Για πάμε να εξετάσουμε τα δεδομένα.

Η αγορά πέφτει με το ασανσέρ και ανεβαίνει με τις σκάλες, λέει ένα παλιό χρηματιστηριακό ρητό. Δεν γίνεται τυχαία. Ο φόβος είναι ισχυρότερο συναίσθημα από την απληστία. Η συναισθηματική φόρτιση συχνά αποβαίνει καταστροφική. Κάνεις πράγματα που δεν θα έκανες σε καμία περίπτωση, αν παρέμενες ψύχραιμος. Όταν έχουμε περιπτώσεις πανικού, έρχεται στην επιφάνεια το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ωστόσο, κανείς στη ζωή δεν κερδίζει, αν παίρνει συνέχεια αποφάσεις για συναισθηματικούς λόγους, αντί να σκεφτεί με λογική και ψυχραιμία. Τουλάχιστον όχι στο χρηματιστήριο.

Όποιοι και να είναι οι λόγοι, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για το Bitcoin. Για την ακρίβεια, συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Η τελευταία περίοδος είναι από τις πιο χαρακτηριστικές, όπως βλέπουμε στο ωριαίο διάγραμμα. Ο ρυθμός που ανεβαίνει το Bitcoin, είναι πιο έντονος από τον ρυθμό που διορθώνει. Ό,τι κέρδισε σε 1,5 μόλις ημέρα, από τις 25 Οκτώβρη (γαλάζιο βελάκι), το έχασε τελικά όλο. Πώς όμως; Διολισθαίνοντας σιγά σιγά επί σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα.

Μήπως έτυχε; Όχι δεν έτυχε, αυτός είναι ο κανόνας στο Bitcoin. Αν εξαιρέσουμε τις 10 καλύτερες ημέρες κάθε χρόνου, η ετήσια απόδοσή του είναι αρνητική. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ο χρηματιστηριακός τίτλος που έχει τη μεγαλύτερη απόδοση παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία, θα είχε αρνητική απόδοση, αν αφαιρούσαμε τις 10 καλύτερες ημέρες κάθε χρόνου. Από ό,τι φαίνεται, στο Bitcoin η απληστία είναι μεγαλύτερη από τον φόβο.

Ένας δημοφιλής σχηματισμός στην τεχνική ανάλυση είναι ο λεγόμενος «Κεφάλι και ώμοι»*. Η θεωρία μάς λέει πως αν διασπαστεί η κίτρινη οριζόντια γραμμή, τότε έχουμε μια σαφή ένδειξη πτωτικής τάσης. Στην ιδανική μορφή του, αν η τιμή ξαναγυρίσει προς τα πίσω, αλλά η ανοδική προσπάθεια βρει εμπόδιο στο προηγούμενο χαμηλό, τότε έχουμε ένα πολύ αξιόπιστο σήμα για κάτω. Όπως βλέπουμε στο παρακάτω ημερήσιο διάγραμμα του Bitcoin, έχουμε μια μικρή διάσπαση.

Είναι νωρίς ακόμα για να είμαστε σίγουροι, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτό το σενάριο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καθοριστικό από ό,τι φαίνεται.

Τι οδήγησε στη χθεσινή πτώση, η οποία ήταν ποσοστιαία σημαντικότερη από τις προηγούμενες ημέρες; Από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησε από τις φήμες περί εισβολής των κινεζικών αρχών στα γραφεία της Binance, στη Σαγκάη. Όμως τις επόμενες ώρες αυτή η είδηση διαψεύστηκε. Τι ακριβώς έγινε; Ακόμα η εικόνα είναι θολή. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχουμε αναφέρει αρκετές φορές για την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Πρόκειται για μια παγκόσμια αγορά, όπου οι Ασιάτες κατέχουν ίσως το σημαντικότερο μερίδιο. Συνεπώς οι ειδήσεις από εκεί έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αλλά συχνά χάνονται… στη μετάφραση.

Ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance το διέψευσε πάντως στο Twitter.

No police, no raid, no office. Hope you didn’t pay to read that FUD block. pic.twitter.com/W2msvY2hSA