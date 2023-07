Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τα πάντα στη ζωή μας

Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) εισέβαλε ορμητικά στη ζωή μας και πλέον αποτελεί ένα από τα συχνότερα πεδία συζήτησης και προβληματισμού. Σε κάποιους έχει εξάψει τη φαντασία, σχετικά με τις δυνατότητες που ξεδιπλώνονται, ενώ άλλοι τρομοκρατούνται από τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της.

Για ποιο λόγο εμφανίστηκε με πάταγο τελευταία; Εξαιτίας της OpenAI, μιας εταιρίας που δημιούργησε και έβγαλε στην κυκλοφορία μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, την GPT. Πρωτοεμφανίστηκε λίγο πριν το κλείσιμο του 2022 και ξεπέρασε τους 100.000.000 χρήστες μέσα σε διάστημα δυο μηνών από την κυκλοφορία της.

Τι είναι επιτέλους αυτό το Chat GPT; Πρόκειται για ένα site όπου διαθέτει μια εφαρμογή αλληλεπίδρασης ανθρώπου και υπολογιστή με τη μορφή συνομιλίας. Ρωτάς και λαμβάνεις απαντήσεις για μια τεράστια ποικιλία θεμάτων. Ακόμα και στα (πολύ καλά) ελληνικά!

Η ΤΝ είναι η πρώτη τεχνολογία που εφευρέθηκε από τον άνθρωπο, η οποία μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνη της. Αποφάσεις που δυνητικά μπορεί να αφορούν ζωτικές λειτουργίες της κοινωνίας, της ίδια μας της ζωής. Κι όχι μόνο αυτό. Είναι η πρώτη ανόργανη «μορφή ζωής» εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Οι εφαρμογές ΤΝ έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν από μόνες τους νέες εφαρμογές ΤΝ, ακόμα πιο εξελιγμένες.

Τι διαφέρει από άλλες εφευρέσεις που καθόρισαν την ιστορική συνέχεια; Ένα μαχαίρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κόψει ψωμί, για δολοφονίες ανθρώπων, για να σώζει ζωές σε εγχειρήσεις. Την χρήση του δεν την αποφασίσει το ίδιο το μαχαίρι, αλλά ο άνθρωπος. Το ίδιο και η πυρηνική ενέργεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το απόλυτο καλό, όπως φτηνή, καθαρή, άφθονη ενέργεια ή το απόλυτο κακό. Να αφανίσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Την χρήση του την αποφασίζει ο άνθρωπος. Επίσης οι βόμβες δεν γεννούν άλλες, ισχυρότερες βόμβες. Αποτελεί ανθρώπινη απόφαση αν θα φτιαχτούν περισσότερα και τι είδους οπλικά συστήματα.

Με τι κριτήρια λαμβάνει τις αποφάσεις η ΤΝ δεν είναι γνωστά. Τουλάχιστον σε δύσκολες και πολύπλοκες συνθήκες είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι οδήγησε στις αποφάσεις που λαμβάνει. Την απάντηση δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι οι προγραμματιστές της.

Είναι καιρό κοντά μας

Στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει εδώ και χρόνια έστω και σε αρχέγονο βαθμό. Τις δυνατότητες των αλγόριθμων ΤΝ τις έχουμε αντιληφθεί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επηρεάζει ήδη τη ζωή μας, όταν ανιχνεύει τα ενδιαφέροντα μας από το Facebook ή την Google για να μας βάζουν σχετικές με αυτά διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Τις προτιμήσεις μας στα βίντεο του YouTube και τις ταινίες στο Netflix.

Η δουλειά των αλγόριθμων των κοινωνικών δικτύων στην πραγματικότητα είναι μόνο μία: είναι να κρατήσουν το ενδιαφέρον του χρήστη όσο γίνεται περισσότερο, προκειμένου να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο πολύ χρόνο στην πλατφόρμα. Να του αποσπάσουν την προσοχή περισσότερο σε σχέση με κάποια άλλη ανταγωνιστική πλατφόρμα. Ο σκοπός τους είναι να μας προτείνουν τι να δούμε. Να επιλέγουν ποιο περιεχόμενο ή άνθρωπο να προβάλουν περισσότερο από κάποιο άλλο. Ακόμα και έτσι όμως έχει μεγάλη επίπτωση στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.

Μόνο που μέχρι τώρα κάθε εικόνα, βίντεο, κείμενο, που καταναλώνουμε, είναι φτιαγμένο από ανθρώπους. Η νέα γενιά ΤΝ θα αλλάξει το επίπεδο επιρροής, καθώς θα μπορεί να φτιάξει η ίδια περιεχόμενο. Να δείχνει καθημερινά σε εκατομμύρια ανθρώπους εικόνες ή βίντεο που να τους εξαγριώνουν ή να τους φοβίζουν. Με αληθινά ή φανταστικά περιστατικά. Με αληθινές ή ψεύτικες ειδήσεις. Θα έχουν τη δυνατότητα να δείχνουν βίντεο με πολιτικούς να λένε λόγια που οι ίδιοι δεν έχουν πει ποτέ.

Για πρώτη φορά τις ιστορίες δεν τις αφηγείται άνθρωπος. Η ΤΝ δεν δημιουργεί μόνο ιστορίες από μόνη της, αλλά και τις ερμηνεύει. Χτίζει σχέσεις με ανθρώπους επηρεάζοντας τους. Τι σημαίνει αυτό; Διαβάζοντας ένα άρθρο σε ένα site ή μια εφημερίδα, είναι απίθανο να αλλάξεις άποψη. Βλέποντας μια διαφήμιση δύσκολα παρακινείσαι να αγοράσεις ένα προϊόν που δεν σου αρέσει. Αν όμως σου πει κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύεις κάποιος που εμπιστεύεσαι, τότε πολύ πιο εύκολα αλλάζεις τη γνώμη σου.

Η ικανότητα να δημιουργεί οικειότητα

Από εκεί που ο ανταγωνισμός αφορούσε την προσοχή, πλέον θα αφορά την οικειότητα. Κι αυτό είναι εκατοντάδες φορές πιο επικίνδυνο. Η ΤΝ μπορεί να μην διαθέτει αισθήματα ή συνείδηση, αλλά με την ικανότητα της να επικοινωνεί σαν άνθρωπος, ο συνομιλητής της μπορεί να συνδεθεί μαζί της συναισθηματικά. Ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα προς το μηχάνημα. Να του λέει πως είναι στεναχωρημένος επειδή μόλις χώρισε με το κορίτσι του, και η τεχνητή νοημοσύνη να τον παρηγορεί. Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία. Είμαστε ήδη εκεί.

Θα συζητάς με κάποιον σε μια πλατφόρμα όπως το zoom, θα νομίζεις ότι είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ στην πραγματικότητα είναι προϊόν ΤΝ. Να νιώθεις συμπάθεια ή να τον αντιπαθήσεις για τις ιδέες του, αλλά να μην είναι άνθρωπος. Ή αντίθετα, να πρόκειται για άνθρωπο και εσύ να αμφιβάλεις ότι πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο.

Δεν υπάρχει τίποτα που να σταματήσει την τεχνολογία από το να υπάρξει αλληλεπίδραση σε επίπεδο συζήτησης πρόσωπο με πρόσωπο, με φωνή και βίντεο, με μια μηχανή. Πως θα το ξεχωρίσεις όταν αρχίσει να μιμείται τις εκφράσεις του προσώπου και την γλώσσα του σώματος;

Πρόκειται για ένα πανίσχυρο, αδιανόητης εμβέλειας, εργαλείο μαζικής παραγωγής ανθρώπινων σχέσεων. Μπορούμε να σκεφτούμε μια αναλογία με τον πόλεμο. Παλιά με το σπαθί μπορούσε να σκοτώσεις έναν. Στον ίδιο χρόνο με τα πυρηνικά μπορείς να αφανίσεις εκατομμύρια. Τόσο μεγάλη είναι η διαφορά.

Παλαιότερα για να επηρεάσεις την κοινή γνώμη ήταν δύσκολο, αργό και σίγουρα όχι φτηνό. Η τηλεόραση το άλλαξε αυτό. Μπορούσες να επικοινωνήσεις το μήνυμα σου σε εκατομμύρια ανθρώπους ταυτόχρονα. Όμως δεν μπορούσες να διεξάγεις εξατομικευμένη συζήτηση με τον καθένα.

Ήδη αυτό συμβαίνει σε επίπεδο κειμένου με το γλωσσικό μοντέλο chat GPT. Για πρώτη φορά βλέποντας ένα κείμενο δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν το έγραψε άνθρωπος ή μηχανή. Έγραψε επίτηδες ψέματα σε κάποια tweet, τα οποία δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν οι άνθρωποι. Κι όχι μόνο αυτοί. Το εντυπωσιακό είναι πως ούτε το chat GPT μπόρεσε να διαπιστώσει αν γράφτηκαν από μηχάνημα ή άνθρωπο!

Πως είμαστε τόσο σίγουροι πως θα επεκταθεί σε παραγωγή περιεχομένου εκτός κειμένου; Επειδή η αρχιτεκτονική αναγνώρισης των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων είναι η βάση των νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιούν άλλα μοντέλα μηχανικής μάθησης για να επεξεργάζονται εικόνες, βίντεο κ.τλ.

Το παιχνίδι αλλάζει απότομα, σε επίπεδα που δεν είχαμε καν φανταστεί ότι μπορούν να υπάρξουν. Οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στις συζητήσεις. Όταν έχεις απέναντι σου έναν ακούραστο συνομιλητή, μια όμορφη, συμπαθητική και χαριτωμένη παρουσία, τόσο έξυπνη ώστε να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα επιχειρήματα, τόσο ευφυή ώστε να κεντρίζει τα συναισθήματα σου, πόσο δύσκολο είναι να επιτύχει να σε πείσει αυτό που αποσκοπεί; Ειδικά όταν διαθέτει τη δεξιότητα να φτιάξει το ψυχολογικό και διανοητικό προφίλ σου, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται τι έχεις στο μυαλό σου. Ή να μαθαίνει τι σκέφτεται κάποιος τρίτος μέσα από εσένα.

Διαθέτοντας αυτές τις δυνατότητες, για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιήσει αυτό το πανίσχυρο εργαλείο ένα αυταρχικό πολίτευμα ή μια δημοκρατική κυβέρνηση υπό την πρόφαση οποιουδήποτε προσχήματος; Φτάνουμε στην εποχή που οι υπολογιστές ετοιμάζονται να ξεπεράσουν τους ανθρώπους στα ίδια τα πεδία που τους έκανε τους κυρίαρχους του κόσμου. Την νοημοσύνη και την επικοινωνία.

Οι προοπτικές είναι συγκλονιστικές

Ακόμα πιο το τρομακτικό ή αν θέλετε ελπιδοφόρο -σίγουρα πάντως συγκλονιστικό- είναι πως δεν υπάρχει κάποιο ταβάνι στις δεξιότητες. Όσο αναπτύσσεται η ΤΝ τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες της, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαμε καν φανταστεί. Είναι αδύνατον να προβλέψεις πως θα συμπεριφερθεί ή τι θα συμβεί στο μέλλον, καθώς εκκολάπτονται αναδυόμενες δυνατότητες. Εμφανίζουν συμπεριφορές που δεν τις έχουν προγραμματίσει. Επειδή έχει την ικανότητα να μαθαίνει από τον εαυτό της και να βελτιώνεται.

Ξεκλειδώνουμε το κουτί της Πανδώρας, χωρίς να έχουμε καμία ιδέα για το τι μπορεί να ξεπροβάλλει από αυτό. Η σκέψη του Steve Jobs ξαναζεί μέσα από την πλατφόρμα του chatGPT. Οι ερωτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι απαντήσεις δίνονται από το chatGPT σαν να είναι ο ιδρυτής της Apple, εν ζωή και να συνομιλεί μαζί μας!

Τι θα συμβεί εάν η ψηφιακή φωνή είναι ενός πολύ σημαντικού προσώπου, εν ζωή; Για παράδειγμα του Διοικητή της FED, ο οποίος θα δηλώσει κάτι που θα προκαλέσει σοκ στις αγορές. Κι όταν θα βγει ο πραγματικός Powell να διαψεύσει τις δηλώσεις, η ΤΝ θα έχει έτοιμη την πειστική απάντηση. Ότι η διάψευση είναι η ψεύτικη και ότι η αρχική παραπλανητική δήλωση, είναι η αληθινή.

Φανταστείτε να βγει βίντεο με τον Πούτιν ή τον Ζελένσκι, με το οποίο να παρακινούν με ένα συγκινητικό λόγο τα στρατεύματα τους να παραδοθούν. Τι σύγχυση θα προκαλούσε. Εύκολα αλλάζεις την πορεία ενός πολέμου. Ακόμα και προκαλείς έναν πόλεμο.

Πολλοί θεατές θα το πιστέψουν, ειδικά αν είναι προδιατεθειμένοι, θετικά ή αρνητικά. Δεν θεωρείς αναγκαίο να το διασταυρώσεις. Ακόμα και αν θέλουμε να το ελέγξουμε αν ισχύει που στρεφόμαστε; Στο Internet, το οποίο όμως έχει προβλήματα αξιοπιστίας. Οι πληροφορίες που διακινούνται δεν είναι κατά ανάγκη σωστές.

Αν αυτό δεν είναι επικίνδυνο, τότε τι μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο; Η αλήθεια με το ψέμα περιπλέκονται, ώστε κανείς να μη γνωρίζει με σιγουριά την αλήθεια. Ο κόσμος κινδυνεύει να μπει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Απαιτείται δράση και κανονιστικό πλαίσιο, πριν είναι πολύ αργά. Ή μήπως είναι;

Δεν είναι τυχαίο ότι μια λίστα επιφανών προσωπικοτήτων, όπως ο Elon Musk, έθεσε το θέμα να αντιμετωπιστεί η ΤΝ σαν απειλή παρόμοια των πυρηνικών ή μιας πανδημίας. Ζήτησαν μάλιστα να σταματήσουν οι έρευνες για 6 μήνες, προκειμένου να υπάρξει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που θα τιθασεύσει τον κίνδυνο.

Το ανυπέρβλητο εμπόδιο εδώ είναι πως οι κυβερνήσεις ή οι εταιρίες ανησυχούν ότι θα τους ξεπεράσει ο ανταγωνισμός. Συνεπώς δεν τους μένει άλλη διέξοδος από το να μην χάσουν δευτερόλεπτο. Να επιταχύνουν και να ενισχύσουν τις δυνάμεις της ΤΝ, όχι να την επιβραδύνουν.

Μια λύση προς τον εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης είναι να ανοίξουν τον κώδικά του. Ωστόσο αυτή η ενέργεια μπορεί να ενδυναμώσει δυνάμεις που δεν θα έχουν καμία διάθεση τήρησης συμφωνιών γύρω από το κανονιστικό πλαίσιο. Πως θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν για παράδειγμα οι Ταλιμπάν τον κώδικα; Κι όχι μόνο αυτοί.

Ο κίνδυνος που επισημαίνουν οι ειδικοί

Οι μισοί ερευνητές πάνω στην ΤΝ, δίνουν πάνω από 10% να αφανιστεί η ανθρωπότητα εξαιτίας της αδυναμίας μας να ελέγξουμε τις εφαρμογές της. Αν το θεωρούμε μικρό ποσοστό, ας αναλογιστούμε το εξής: στην περίπτωση που οι μισοί από τους μηχανικούς που έφτιαξαν ένα αεροπλάνο να μας ομολογήσουν ότι οι πιθανότητες να πέσει ξεπερνά το 10%, πόσοι θα έμπαιναν σε αυτό το αεροπλάνο; Κι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την μοίρα ελάχιστων ανθρώπων, αλλά ολόκληρου του ανθρώπινου γένους.

Το πρόβλημα είναι σίγουρα υπαρκτό. Οι σκεπτικιστές δεν είναι μόνο οι συνήθεις ύποπτοι τεχνοφοβικοί. Τους κινδύνους δεν τους επισημαίνουν όσοι ανήκουν στη μερίδα του κόσμου όπου συνηθίζει να στέκεται επιφυλακτική στις αλλαγές, ακόμα και στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ούτε αφορά κάποιο τραβηγμένο σενάριο ταινίας επιστημονικής, κατά το οποίο οι μηχανές θα συνωμοτούν για να καθυποτάξουν την ανθρωπότητα. Όπως το Matrix ή ο εξολοθρευτής με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.

Οι σκεπτόμενες μηχανές δεν χρειάζεται να κυριαρχήσουν πάνω μας με φυσικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να επηρεάζει άμεσα τον φυσικό κόσμο με ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία να μας εξοντώσουν πυροβολώντας μας ή να μας φυλακίσουν. Αρκεί να καταλαμβάνουν τον εγκέφαλο μας, να τον συνδέουν στο υπολογιστικό δίκτυο τους. Όχι εμφυτεύοντας chips στην εγκέφαλο μας, προκειμένου να μας ελέγχουν ή να μας χειραγωγούν. Θα διηγούνται ιστορίες. Επαναλαμβάνουμε, για πρώτη φορά τις ιστορίες δεν τις αφηγείται άνθρωπος.

Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα μέσα από το πολιτιστικό πρίσμα. Την πολιτική από τις ιστορίες των δημοσιογράφων και φίλων. Ανθρώπων, όχι μηχανικών μποτς. Πιθανότατα στο άμεσο μέλλον να ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει οργανωθεί με τα πρότυπα που έχει δημιουργήσει η φαντασία μιας μηχανικής νοημοσύνης. Αυτό που οδηγεί; Στο ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα μας ή να τα κάνουμε πολύ χειρότερα.

Συνεπώς, υπάρχει μια επείγουσα πραγματικότητα, ηθική, νομική και βαθύτατα κοινωνική. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πλαίσιο συμπληρωματικό της ανθρώπινης δημιουργικότητάς.

Εύκολα αντιλαμβανόμαστε πως όλα θα κριθούν όταν η ΤΝ χάσει τους ηθικούς φραγμούς που θα της θέσει ο άνθρωπος - δημιουργός της. Επειδή οι μηχανές δεν έχουν συνείδηση και συναισθήματα, οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους εύκολα μπορούν να παραβιάσουν βασικές ηθικές αρχές που βασίζονται στον ανθρωπισμό. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν να είναι μόνο βάσει τεχνικών κριτηρίων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ανθρώπινες αξίες και οι κοινωνικές προεκτάσεις τους.

Το πρόβλημα της ανθρωπολογικής προσέγγισης είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο πιστεύουμε. Σκοντάφτουμε από το πρώτο κιόλας βήμα: Με ποιες ηθικές αξίες και πολιτιστικά πρότυπα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο; Ποιο είναι το «σωστό» πρότυπο;

Εκείνων που είναι υπέρ της άμβλωσης ή εκείνων που θεωρούν αυτού του είδους την επέμβαση φόνο; Εκείνων που θεωρούν φυσιολογικό να υπάρχουν ομοφυλόφιλα ζευγάρια ή εκείνων που το θεωρούν την ομοφυλοφιλία αρρώστια; Να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της οικονομίας του έθνους έστω και αν αποβεί προς όφελος ελαχίστων ή να προστατέψει τους αδύναμους με τον κίνδυνο να τους ξεπεράσει κάποιο ανταγωνιστικό κράτος; Γιατί να μην ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα των Άμις ή των βουδιστών του Θιβέτ;

Ποιος θα αποφασίσει; Η πλειοψηφία; Η ελεύθερη αγορά; Θα αφήσουμε να κυριαρχήσει όποιος επικρατήσει με τεχνολογικά ή οικονομικά κριτήρια (πάντως όχι ηθικά) ανάμεσα στον ανταγωνισμό κρατών ή εταιριών;

Το ζήτημα της ανεργίας και της κοινωνικής προσαρμογής

Πέρα από ηθικού και πολιτικού τύπου προβληματισμούς, το άμεσο προφανές ζήτημα είναι της ανεργίας. Ο ρυθμός που συμβαίνουν οι ριζικές αλλαγές είναι εκθετικός. Ο άνθρωπος αυτή τη φορά δεν θα έχει την πολυτέλεια του χρόνου προσαρμογής. Η ειδοποιός διαφορά με άλλες τεχνολογικές επαναστάσεις είναι η ταχύτητα εξάπλωσης που συντελείται. Η αντικατάσταση εξαιρετικά γρήγορα εκατομμύρια θέσεων εργασίας, πριν προλάβουν τα κοινωνικά συστήματα να προσαρμοστούν, προκαλώντας μια περίοδο ακραίας ανισορροπίας.

Το γεγονός ότι η ΤΝ μπορεί να γράφει βιβλία ή προγραμματισμό, να ζωγραφίζει ή να συνθέτει μουσική, να δίνει ιατρικές ή ψυχολογικές συμβουλές δεν σημαίνει πως θα σταματήσουν να υπάρχουν τα αντίστοιχα επαγγέλματα ή ανθρώπινες δραστηριότητες. Για παράδειγμα στο σκάκι, οι υπολογιστές πλέον ξεπερνάνε σε ικανότητα τους ανθρώπους. Ωστόσο το σκάκι δεν έχει πάψει να υπάρχει ή σταμάτησαν να το απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Ίσως δεν είναι τόσο απλό βέβαια, από την άποψη ότι ήδη και τώρα δεν μπορείς να διακρίνεις αν ο δημιουργός είναι άνθρωπος ή μηχάνημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτελέσει εργασίες με πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα από τον ανθρώπινο παράγοντα, επιτρέποντας την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και την αυτοματοποίηση εργασιών. Συνεπώς ανοίγει νέους τομείς έρευνας και ανάπτυξης, καθιστώντας δυνατή την ανακάλυψη νέων εφευρέσεων και λύσεων σε προβλήματα που μέχρι τώρα ήταν πολύπλοκα ή αδύνατα να λυθούν με παραδοσιακούς τρόπους. Να βοηθήσει να ανακαλυφθεί θεραπεία για τον καρκίνο, να βρεθούν λύσεις για το οικολογικό πρόβλημα κ.α.

Θα διαθέτουμε ένα καθημερινό οδηγό που μπορεί να μας βοηθήσει παντού. Να μας συμβουλεύει στην δουλειά ή ακόμα και να την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου, αν πρόκειται για πνευματική δραστηριότητα. Να μας φτιάξει ένα πρόγραμμα γυμναστικής ή διατροφής ειδικά σχεδιασμένο στις ανάγκες του οργανισμού μας. Να επενδύει τα χρήματα μας βασισμένο στις νεότερες οικονομικές γνώσεις τάσεις, εναρμονισμένο με βάση το ψυχολογικό προφίλ μας. Να μας συμβουλέψει αν η γυναίκα που μόλις γνωρίσαμε είναι η κατάλληλη για εμάς ή να μας δώσει τις πρώτες ιατρικές συμβουλές βασισμένες στα συμπτώματα που του περιγράφουμε. Δεν θα μπορεί να κάνει εγχείριση (ακόμα), αλλά η εκτίμηση του για την ασθένεια μας θα απορρέει από την συσσωρευμένη τεχνογνωσία που θα υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο στην σύγχρονη ιατρική. Θα γνωρίζει περισσότερα από οποιονδήποτε γιατρό στον κόσμο.

Τέλος, προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι; Μήπως η καθυστερημένη αντίδραση μας θα έχει επηρεαστεί από την πλύση εγκεφάλου που θα έχουμε υποστεί από κάποιας μορφής ΤΝ; Επανερχόμαστε δηλαδή στα προηγούμενα ζητήματα. Ποιος θα εγγυάται για το αν κάτι βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα ή φτιαγμένα από ΤΝ προγραμματισμένα από κάποια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα;

Τίθενται δύσκολα ζητήματα με αβέβαιες απαντήσεις. Άραγε η τεχνητή νοημοσύνη θα αποδειχθεί ευλογία ή κατάρα;

* Το κείμενο που μόλις διαβάσατε, πριν λίγους μήνες θα ήσασταν σίγουροι πως το έγραψε άνθρωπος. Αυτή η σιγουριά δεν υφίσταται πλέον.

Πηγές: Το AI αλλάζει τα πάντα - Astronio, AI and the future of humanity - Yuval Noah Harari