Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα του iMEdD

To iMEdD – Incubator for Media Education and Development, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε

το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ξεκινάει επίσημα τη δραστηριότητά του και από την 1η μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου δέχεται αιτήσεις για τους δύο άξονες δράσης του, το Ideas Zone και το incubator.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο οργανισμός έχει την έδρα του στην Αθήνα, και προσβλέπει στην

προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας, της ανεξαρτησίας και της αριστείας στη δημοσιογραφία, προσφέροντας το Ideas Zone, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας από εγνωσμένου κύρους επαγγελματίες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και λειτουργώντας, παράλληλα, ως incubator.

Το πρόγραμμα Ideas Zone απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες στο χώρο της δημοσιογραφίας. Ο πρώτος θεματικός κύκλος θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου με τίτλο «Η επόμενη μέρα: νέα μοντέλα, νέα εργαλεία, νέα πραγματικότητα» και θα έχει διάρκεια τριών μηνών. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το incubator του iMEdD θα φιλοξενεί υπάρχοντες οργανισμούς - κερδοσκοπικούς και μη - καθώς και ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που έχουν την επιθυμία να δημιουργήσουν έναν νέο οργανισμό ή να υλοποιήσουν ένα καινοτόμο project. Στόχος του iMEdD είναι να στηρίξει και να αγκαλιάσει αυτές τις ιδέες προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία και την τεχνογνωσία ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Οι επιλεγμένοι οργανισμοί θα φιλοξενούνται για 9 μήνες ενώ τα projects για 3 μήνες ξεκινώντας από την 1η Απριλίου.

Συγκεκριμένα, το incubator θα προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση από εγνωσμένου κύρους επαγγελματίες του χώρου, από την Ελλάδα και διεθνώς, ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες από την Ελλάδα και το

εξωτερικό, δυνατότητα συμμετοχής σε workshops και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το iMEdD, πλήρως εξοπλισμένο χώρο εργασίας και όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να γίνουν οι ιδέες

πραγματικότητα και στην περίπτωση των φιλοξενούμενων οργανισμών θα προσφέρεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση και λειτουργία τους.

Στόχος του iMΕdD είναι μέσω της διάδρασης όλων των συμμετεχόντων στα προγράμματα του οργανισμού να χτιστεί μια καινοτόμος και δημιουργική κοινότητα ανεξάρτητων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του χώρου. Οι αιτήσεις καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά του οργανισμού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα imedd.org μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.