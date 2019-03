Γ. Τσίπρας για Β. Μακεδονία: Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα για τα εμπορικά σήματα

Η Βόρεια Μακεδονία επιθυμεί έντονα την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας με την Ελλάδα ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, και της διαμετακόμισης, ανέφερε μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο «105,5 Στο Κόκκινο», ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Γιώργος Τσίπρας, και πρόσθεσε ότι «πολύ σύντομα θα έχουμε νέα και ανακοινώσεις».

Ο κ. Τσίπρας, που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από διήμερη αποστολή στην Βόρεια Μακεδονία μαζί με τον γγ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γιάννη Μπράχο, είχε συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας Ζόραν Ζάεφ.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των επαφών που είχε, είπε: «Τώρα αρχίζουν να προχωρούν όλα τα πεδία που ανοίγονται μπροστά μας μετά την υπογραφή της Συμφωνίας. Έχουμε να κάνουμε με μία χώρα που έχει μεγάλες ανάγκες στην οικονομία, μεταξύ άλλων και λόγω της μεταξύ μας μακροχρόνιας διένεξης. Από την άλλη, υπάρχουν πολύ θετικά αισθήματα και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο κοινωνίας, τόσο προς τη χώρα μας όσο και προς την κυβέρνησή μας- πιστεύω και προς τις δυνατότητες που έχουν ανοιχτεί, που είναι πραγματικά μεγάλες».

Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε και με εκπροσώπους της εκεί ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι, όπως είπε, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, μίας μεγαλύτερης συνεργασίας, ενοποίησης δικτύων και στο πλαίσιο της ΕΕ και σε διμερές επίπεδο, στην ενέργεια, τη διαμετακόμιση. «Το κυριότερο», όπως είπε, «είναι ότι αισθάνεσαι ότι είσαι σε έναν γειτονικό λαό πολύ φιλικό απέναντί μας και τα ίδια αισθήματα έχουμε κι εμείς γι΄ αυτούς».

Για το θέμα των εμπορικών σημάτων ανέφερε πως «ήταν ίσως και ο βασικότερος λόγος της επίσκεψης του γγ του ΥΠΕΞ, για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση με την σύσταση της σχετικής επιτροπής». «Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αναφορικά με τα κατοχυρωμένα είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο σήματα. Από τη δική τους πλευρά κυρίως πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το "made in …" που δεν θα είναι πλέον made in Macedonia αλλά θα γίνει made in North Macedonia και τα θέματα αυτά θα αποτελέσουν ζήτημα συζήτησης που θα κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα», επισήμανε ο Γ.Τσίπρας και τόνισε: «Η δική μας πλευρά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας, είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης, για τα κατοχυρωμένα σήματα. Ίσως υπάρξει μεγαλύτερο ζήτημα για μη κατοχυρωμένα σήματα, αλλά υπάρχει ήδη πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και σε αυτά».

Με αφορμή εξάλλου τις ανακοινώσεις για την ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, εκτίμησε, πως «η συγκεκριμένη είδηση από το οικόπεδο της Κύπρου μόνο καλό μπορεί να κάνει, σε όλα τα επίπεδα». «Μπορεί να ωθήσει και την Τουρκία σε μία πιο θετική αντιμετώπιση μερικών ζητημάτων. Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν και διεθνείς παράγοντες που παίζουν ρόλο στην περιοχή», «καθώς και ορισμένες εταιρείες»όπως εκτίμησε.

Αναφερόμενος στις αντίστοιχες ελληνικές ερευνητικές πρωτοβουλίες είπε πως «οι δικοί μας χρόνοι είναι μεταγενέστεροι, κυρίως στα νότια της Κρήτης. Θα πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια για να έχουμε ή να μην έχουμε αντίστοιχες θετικές ειδήσεις».

Κληθείς τέλος να σχολιάσει τα λεχθέντα από την αξιωματική αντιπολίτευση για την επίσκεψη Μοσκοβισί, περί «άτυπου μνημονίου», ο κ. Τσίπρας απήντησε: «Η πορεία της ελληνικής οικονομίας και ό,τι έχει συμφωνηθεί πριν ακόμη βγούμε από τα μνημόνια, σηματοδοτούν έτσι κι αλλιώς έναν πολύ καλό δρόμο. Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που όχι απλώς δεν εμπνέουν καμία ανησυχία, αλλά βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που μας ξεχωρίζει ακόμη και από τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. Υπάρχει διεθνές κλίμα φόβου για επιστροφή της ύφεσης του 2008 που επηρεάζει ήδη και χώρες της Ευρώπης, αλλά εμάς δεν μας έχει επηρεάσει ακόμη, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν από τους μεγαλύτερους στην ευρωζώνη, συν τα υπόλοιπα μεγέθη». Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι αναμένεται να γίνει κανονικά η εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ