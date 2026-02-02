Χρηματιστήριο: Σε ποιες μετοχές «ποντάρουν» τώρα οι αναλυτές

Υστερα από πέντε συνεχόμενα έτη ανόδου και μια εξαιρετικά ισχυρή χρηματιστηριακή χρονιά, το ελληνικό χρηματιστήριο εισέρχεται στο 2026 με σαφώς διαφορετικούς όρους.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ευρείας υπεραπόδοσης, ταχείας σύγκλισης αποτιμήσεων και έντονης επανατοποθέτησης διεθνών κεφαλαίων. Το 2026, όπως προκύπτει από τις στρατηγικές εκθέσεις οκτώ ελληνικών χρηματιστηριακών, δεν προδιαγράφεται ως συνέχεια ενός οριζόντιου ράλι, αλλά ως χρονιά επιλογών, πειθαρχίας και σαφούς διαφοροποίησης. Οι μετοχές που ξεχωρίζουν οι ελληνικές χρηματιστηριακές για το 2026 μπορεί να είναι το καταλυτικό στοιχείο για τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

Το βασικό αφήγημα παραμένει θετικό. Η ελληνική οικονομία διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η δημοσιονομική εικόνα είναι σταθερή, οι τράπεζες έχουν αφήσει οριστικά πίσω τους την περίοδο αναδιάρθρωσης και οι εισηγμένες εμφανίζουν αυξημένη ορατότητα κερδών και μερισμάτων.

Ωστόσο, οι ίδιες οι χρηματιστηριακές αναγνωρίζουν ότι το εύκολο σκέλος της ανόδου έχει σε μεγάλο βαθμό καταγραφεί. Οι αποτιμήσεις δεν είναι πλέον «φθηνές» και το 2026 θα ανταμείψει κυρίως την επιλεκτικότητα.

Το consensus των αναλυτών για τις τράπεζες

Φέτος, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό άξονα των περισσότερων στρατηγικών με την Τράπεζα Πειραιώς να αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη ψήφος εμπιστοσύνης της αγοράς, καθώς περιλαμβάνεται στις κορυφαίες επιλογές των Optima Bank, Pantelakis Securities, Eurobank Equities, Beta Securities, Euroxx Securities και NBG Securities. Οι αναλυτές εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας των κερδών, στην κεφαλαιακή ενίσχυση και, κυρίως, στη σταδιακή ενίσχυση των διανομών προς τους μετόχους, στοιχείο που αλλάζει ουσιαστικά το επενδυτικό προφίλ της τράπεζας.

Η Eurobank συγκροτεί τον δεύτερο βασικό τραπεζικό πυλώνα. Επιλέγεται από τις Optima, Eurobank Equities, Beta, Euroxx και Piraeus Securities, με το επενδυτικό αφήγημα να στηρίζεται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, στη σταθερότητα των κερδών και στη συνεπή μερισματική πολιτική. Οι αναλυτές τη βλέπουν ως πιο «ισορροπημένη» τραπεζική επιλογή, με μικρότερη μεταβλητότητα έναντι του κλάδου.

Η Alpha Bank εμφανίζεται πιο επιλεκτικά, στις στρατηγικές των Pantelakis Securities, Beta Securities και Piraeus Securities. Εκεί όπου προτείνεται, η έμφαση δίνεται στη βελτίωση της ποιότητας κεφαλαίων και στη στρατηγική σχέση με τη UniCredit, που λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης σε βάθος χρόνου.

Metlen, η επιλογή πλην τραπεζών

Εκτός τραπεζικού κλάδου, η Metlen αποτελεί και τη φετινή χρονιά το καθαρότερο σημείο σύγκλισης πλην τραπεζών. Περιλαμβάνεται στις επιλογές των Optima Bank, Eurobank Equities, Euroxx Securities, Χρυσοχοΐδη και NBG Securities, ενώ εντάσσεται και στο επενδυτικό σύμπαν της Beta Securities.

Παρά τις διαφορετικές αναγνώσεις, το συμπέρασμα είναι κοινό: πρόκειται για έναν διαφοροποιημένο όμιλο με διεθνή έκθεση, ισχυρές ταμειακές ροές και κομβική παρουσία στην ενεργειακή μετάβαση.

Για ορισμένους αναλυτές η Metlen αποτελεί ποιοτική αξία με χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, για άλλους συνδυασμό βιομηχανικής και ενεργειακής σταθερότητας. Σε κάθε περίπτωση, λειτουργεί ως μετοχή αναφοράς στο νέο επενδυτικό αφήγημα της ελληνικής αγοράς.

Motor Oil και ΔΕΗ

Η Motor Oil είναι από τις λίγες μη τραπεζικές μετοχές που επαναλαμβάνονται συστηματικά, καθώς επιλέγεται από τις Optima, Pantelakis Securities, Eurobank Equities και NBG Securities. Οι αναλυτές εστιάζουν στον συνδυασμό ισχυρής μερισματικής απόδοσης και κυκλικής έκθεσης στα περιθώρια διύλισης, στοιχείο που προσδίδει στο χαρτί χαρακτηριστικά τόσο εισοδήματος όσο και τακτικής τοποθέτησης.

Η ΔΕΗ εμφανίζεται στις στρατηγικές των Optima, Pantelakis Securities, Beta Securities και Piraeus Securities. Δεν αποτελεί καθολικό consensus, όμως για όσους την επιλέγουν εντάσσεται στο αφήγημα της ενεργειακής μετάβασης και της πολυετούς αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού μοντέλου, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Υποδομές, κατανάλωση και βιομηχανία

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνεται στις επιλογές των Eurobank Equities, Beta Securities και Piraeus Securities, με βασικό επενδυτικό άξονα την αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών από παραχωρήσεις και υποδομές.

Η Jumbo εμφανίζεται στις στρατηγικές των Pantelakis Securities, Beta Securities και Piraeus Securities, ως ώριμη επιλογή ποιότητας και ισχυρής ταμειακής γεννήτριας, με αυξημένο όμως βαθμό επιλεκτικότητας λόγω ωριμότητας του επιχειρηματικού κύκλου.

Η ΤΙΤΑΝ επιλέγεται από τις Euroxx Securities, Χρυσοχοΐδης, Beta Securities και Piraeus Securities, με κοινό παρονομαστή τον αμυντικό χαρακτήρα, τη διεθνή διασπορά και την ανθεκτικότητα σε μακροοικονομικές διακυμάνσεις.

Η Παπουτσάνης ξεχωρίζει ως επιλεκτική mid-cap επιλογή τόσο της Beta Securities όσο και της Χρυσοχοΐδης, με το επενδυτικό αφήγημα να εστιάζει στον εξαγωγικό προσανατολισμό, στη σταθερότητα της κερδοφορίας και στο αμυντικό προφίλ.

Η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ειδική περίπτωση, καθώς εμφανίζεται ως κορυφαία επιλογή αποκλειστικά στην έκθεση της Euroxx Securities, προσδίδοντας αμυντικό χαρακτήρα στο τραπεζικό σύμπαν μέσω υψηλών μερισματικών αποδόσεων και ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών.

Η Χρυσοχοΐδης διαφοροποιείται περαιτέρω, επιλέγοντας πιο αμυντικές και διεθνοποιημένες μετοχές, όπως η Coca-Cola HBC και ο ΟΤΕ, απομακρυνόμενος συνειδητά από το τραπεζοκεντρικό consensus και δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και στη διεθνή έκθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Profile που αποτελεί αποκλειστική επιλογή της NBG Securities, εισάγοντας στο κάδρο τον τεχνολογικό και αναπτυξιακό παράγοντα. Το μήνυμα των οκτώ στρατηγικών εκθέσεων είναι ότι το 2026 δεν θα είναι χρονιά παθητικής τοποθέτησης.

Το ελληνικό χρηματιστήριο περνά σε φάση κανονικότητας, όπου η υπεραπόδοση θα προκύψει από σωστές επιλογές και όχι από τη γενική τάση της αγοράς. Οι τράπεζες παραμένουν ο κορμός, η Metlen το βασικό σημείο αναφοράς εκτός κλάδου και οι mid caps το πεδίο όπου θα κριθεί η πραγματική διαφοροποίηση.