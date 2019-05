Επιχειρηματική αποστολή σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη από το ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για την τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή διάστημα 11-13 Ιουλίου 2019. Η Αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη, το Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου Βοσνίας- Ερζεγοβίνης (Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina) και το Οικονομικό Επιμελητήριο του Σαράγεβο (Chamber of Economy of Sarajevo Canton).

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν είναι κυρίως: τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά, λιπάσματα, εξειδικευμένα δομικά υλικά υψηλής ποιότητας, πληροφορική/ΙΤ, ενέργεια/ΑΠΕ, υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων και τουρισμός.

Το Επιχειρηματικό Forum θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2019, όπου θα διεξαχθούν οι διμερείς συναντήσεις (Β2Β) ανάμεσα σε ελληνικές και βοσνιακές επιχειρήσεις στο Foreign Trade Chamber (Διεύθυνση: Branislava Đurđeva 10, Sarajevo 71000, Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Κόστος Συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής για τον πρώτο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 150€ για τα μέλη του ΕΒΕΑκαι 250€ για τα μη μέλη.

Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο, το επιπλέον κόστος είναι €75 για τα μέλη των δυο Επιμελητηρίων και 125€ για τα μη μέλη (50% έκπτωση σε κάθε επιπλέον συμμετέχοντα).

Το ποσό αυτό, το οποίο καλύπτει επιπλέον τη μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο με λεωφορείο (από το προτεινόμενο ξενοδοχείο και για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο), θα πρέπει να καταβληθεί έως 30/5/2019 στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ε.B.Ε.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Αρμενία» και να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.

Αριθμός Λογαριασμού: 5050-041544-479 ΙΒΑΝ: GR9501720500005050041544479

Η δαπάνη της μετάβασης και της διαμονής θα επιβαρύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.