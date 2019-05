Εκνευρισμός στις Βρυξέλλες με τις δηλώσεις Ρέγκλινγκ

Βρυξέλλες, ανταπόκριση



Μεγάλος εκνευρισμός επικρατεί στις Βρυξέλλες για την επιλογή του επικεφαλής του ESM K. Ρέγκλινγκ να αναφερθεί στις κυβερνητικές παροχές και στην υποψία ότι μπορεί να εκτροχιάσουν τους δημοσιονομικούς στόχους.

Τόσο η Κομισιόν όσο και το Eurogroup είχαν αποφασίσει να μη μιλήσουν για την Ελλάδα, για δύο κυρίως λόγους:

1. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη προκαταρκτική έκθεση για τις επιπτώσεις των μέτρων από την καθ’ ύλην αρμόδια, την Κομισιόν. Όπως είπε ο επίτροπος Μοσκοβισί, τα μέτρα εξετάζονται.

2. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία ότι αυξήθηκε ραγδαία η πόλωση στην Ελλάδα και εάν αυτό συνεχίσει για πολλούς μήνες, τότε θα υπάρξουν επιπτώσεις στην προσπάθεια μόνιμης επιστροφής στις αγορές.

Όπως γράψαμε χθες, ανησυχία υπάρχει και για τον ρόλο μερίδας των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία προωθούν απόψεις και διαρροές που τονίζουν ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών και ότι το κλίμα είναι ψυχροπολεμικό.

Όλα αυτά ο ίδιος ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τα χαρακτήρισε «fake news». Μιλώντας σε γερμανική εφημερίδα, ορκίστηκε ότι θα παλέψει ώστε τα fake news να μην επηρεάσουν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.

Διασταυρωμένες πηγές ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι η Ελλάδα είναι παράπλευρη «ζημιά» στην κόντρα του ESM και της Κομισιόν για τις αυξημένες αρμοδιότητες και το ποιος θα ελέγχει τους προϋπολογισμούς. Αυτό προσπάθησε να κάνει χθες βράδυ ο κ. Ρέγκλινγκ με το να αψηφήσει τη συμφωνία ότι καλό θα ήταν να μη γίνουν δηλώσεις για την Ελλάδα, αφού δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα.

Στη μάχη εξουσίας προς το παρόν κερδίζει η Κομισιόν. Όμως και ο ίδιος ο κ. Ρέγκλινγκ προσπαθεί να δείξει ένα πιο σκληρό τεχνοκρατικό προφίλ, καθώς και η δική του θέση «παίζεται» παρά το γεγονός ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο.

Όπως είχαμε γράψει στο παρελθόν, πολλές χώρες δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι, δύο Γερμανοί να είναι επικεφαλής της διαχείρισης των χρημάτων και της δημοσιονομικής πολιτικής της ευρωζώνης. Τόσο ο κ. Ρέγκλινγκ όσο και ο κ. Βέμπερ είναι Γερμανοί και τάσσονται υπέρ της λιτότητας. Την εξίσωση δεν ευνοεί ότι τελευταίως αναδεικνύεται και το όνομα του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη Γενς Βάιντμαν για πιθανό αντικαταστάτη του Mάριο Ντράγκι ως προέδρου της ECB.

Ήδη, άλλωστε, είχαμε την πρώτη δυνατή σύγκρουση μεταξύ Mέρκελ και Mακρόν, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος δεν θέλει τον υποψήφιο του ΕΛΚ κ. Βέμπερ στο τιμόνι της Κομισιόν.

Ανώτατος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάς τόνισε ότι το παρασκήνιο είναι έντονο και θολό και θα πάρει αρκετό χρόνο για να ξεκαθαρίσει.

Τι γίνεται με την Ελλάδα

Χθες ο Κ. Ρέγκλινγκ έσπευσε να διορθώσει τις αρχικές του δηλώσεις, διευκρινίζοντας ότι «υπάρχει μια συμφωνία, έχουμε μια προκαταρκτική εκτίμηση για τα μέτρα, όχι την τελική».

«Η χώρα διατηρεί τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για φέτος αλλά υπάρχει ανησυχία από την πλευρά μας (του ESM), αν τα μέτρα που ελήφθησαν είναι συμβατά με αυτό. Υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει επ' αυτού και θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πω ότι αμφισβήτησαν τον στόχο για φέτος. Ξέρετε ότι για το 2020 προτείνουν μια χρήση του "μαξιλαριού" για να μειωθεί ο στόχος, αλλά αυτό θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να το δούμε στον προϋπολογισμό του 2020», συμπλήρωσε.

Πάντως όταν οι θεσμοί βρίσκονταν στην Ελλάδα, η «γραμμή» που είχαν ήταν απλά ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης (take stock of the situation). Βεβαίως συγκεκριμένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για «κίτρινες κάρτες», κάνοντας ακόμα πιο επιφυλακτικές τις Βρυξέλλες απέναντι σε μερίδα Ελλήνων δημοσιογράφων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, οι οποίες ερμηνεύθηκαν και αυτές ως προειδοποίηση προς την κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος επανέλαβε επί λέξει αυτά που είπε στη συνέντευξή του στο Euro2day.gr, πολύ πριν γίνουν οι εξαγγελίες για παροχές.

Ό,τι και να γίνει, όποια κυβέρνηση και να υπάρχει στην Ελλάδα, η διαδικασία με την οποία κρίνεται η χώρα μας βασίζεται πλέον πάνω στους κανόνες της ΕΕ και όχι στις ειδικές δεσμεύσεις που υπαγόρευαν τα μνημόνια.

Δηλαδή: Τον Ιούνιο θα γίνει μια πρώτη σύντομη εξέταση, βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όμως ο τελικός «λογαριασμός» για τις παροχές δεν πρόκειται να υπάρξει πριν από τον Φεβρουάριο του 2020. Αυτό μας τόνισαν όλες οι πηγές.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι την ώρα που ο κ. Ρέγκλινγκ πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει το θέμα Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο να ξεκινήσει νέο κύκλο δημοσιευμάτων και πόλωσης, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωνε ότι οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα είναι σωστές. Στήριξη ήρθε απρόσμενα και από τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας κ. Σουλτς, ο οποίος προσερχόμενος στο Eurogroup δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι success story.

Ο εκνευρισμός στις Βρυξέλλες, όπως μας ανέφεραν οι πηγές, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο κ. Ρέγκλινγκ γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν αναταράξεις στις αγορές λόγω του πολέμου που άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα, ενώ στις 18 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει εάν θα προχωρήσει σε επιβολή δασμών και σε ευρωπαϊκά προϊόντα ή εάν θα το αναβάλει για 180 μέρες, όπως διέρρευσε χθες και έδωσε ανάσα στις αγορές.

Τα spread των ευρωπαϊκών ομολόγων, ιδιαίτερα του Νότου, επηρεάζονται από την αστάθεια και τον απρόβλεπτο Tραμπ. Oμως χθες ο κ. Ρέγκλινγκ επέλεξε να αναφέρει μόνο τα ελληνικά ομόλογα.

Κάποιοι μιλούν για ωμή πολιτική παρέμβαση καθώς είναι κοινό μυστικό ότι ο κ. Ρέγκλινγκ δεν είχε ποτέ σχέσεις συμπάθειας με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ διάφοροι μεσάζοντες χτίζουν επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είτε αυτό έχει δόση αλήθειας είτε όχι, η Ελλάδα έχει βγει από τα μνημόνια και ο τρόπος αξιολόγησής της καθορίζεται από το ευρωπαϊκό εξάμηνο και δευτερευόντως από τις εκθέσεις προόδου των θεσμών.

Επίσης δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το αίτημα για πρόωρη αποπληρωμή των χρεών του IMF αλλά ούτε και να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης (την έγκρισή του από τον ΔΣ του ESM) για πολιτικές παρεμβάσεις από έξω…