Mastercard Innovation Forum: Ο ρόλος της εμπιστοσύνης στη νέα εποχή των πληρωμών

Η Mastercard πραγματοποίησε το ετήσιο Innovation Forum Athens 2019, με τίτλο “Trusted life connections» την Τρίτη, 21 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκπρόσωποι της εταιρείας και ομιλητές από όλο τον κόσμο ανέλυσαν την ανάγκη που υπάρχει για ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και εταιρειών, καθώς και το μέλλον στον κλάδο των πληρωμών.

Το Innovation Forum της Mastercard έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για τον κλάδο της τεχνολογίας και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας, των συνεργατών της αλλά και φορέων της αγοράς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μέσα από το Forum, η Mastercard παρουσιάζει τις εξελίξεις στον κλάδο των πληρωμών αναδεικνύοντας πρωτοποριακές ιδέες και νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Φέτος, με κεντρικά μηνύματα την ελευθερία επιλογών, την ασύγκριτη ευκολία και το όραμα της Mastercard για δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, το Forum είχε ως άξονες συζήτησης τις ψηφιακές συνεργασίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την Ανοιχτή Τραπεζική, τις έξυπνες πόλεις, το μέλλον του τραπεζικού κλάδου και τις start-up εταιρείες.

Επίτιμη προσκεκλημένη του φετινού Forum ήταν η Ελένη Αντωνιάδου, αναγνωρισμένη επιστήμονας και διεθνώς διακεκριμένη για το έργο της στον τομέα της μεταμόσχευσης τεχνητών οργάνων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, έδωσε τη δική της οπτική σχετικά με το πώς μπορούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο περιβάλλον, το οποίο να ευνοεί τη δημιουργικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την παραγωγή νέας γνώσης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η τεχνολογική εξέλιξη και η καινοτομία να υποστηρίζονται πάντα από τις αντίστοιχες πολιτικές, που θα εγγυώνται την ισότιμη πρόσβαση στα οφέλη τους και θα διασφαλίζουν το δικαίωμα όλων στο όνειρο.

Στη σχετική με το Open Banking ενότητα του Forum, ο Mark Robson, Head of Open Banking, HSBC UK, μοιράστηκε με το κοινό ενδιαφέροντα στοιχεία για την προσέγγιση της HSBC, της πρώτης τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανέπτυξε και εφάρμοσε μια πλήρη στρατηγική για την Ανοιχτή Τραπεζική.

Εξετάστηκαν, επίσης, οι αλλαγές που φέρνει η Ανοιχτή Τραπεζική σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο και στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους. Ακόμη, στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν οι λύσεις που σχεδιάζει η Mastercard τόσο για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για τρίτα μέρη, με στόχο ένα οικοσύστημα Ανοιχτής Τραπεζικής που να μπορέσει να αναπτυχθεί με ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Στη συνέχεια, ο Matt Blanks, Vice President, Global Transit Strategy, Mastercard, και ο Rafal Trepka, Head of Acceptance and Merchants Development, Mastercard, ανέλυσαν τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι σύγχρονες πόλεις και συζήτησαν τη συνεισφορά της τεχνολογίας στην αντιμετώπισή τους και στην ενίσχυση του ρόλου των πόλεων ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. Trepka στάθηκε στο παράδειγμα της Πράγας ως μίας πόλης που, αξιοποιώντας τις λύσεις και τις τεχνολογίες της Mastercard, κατάφερε να μεταμορφώσει πολλές διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών της, ενώ ο κ. Blanks επικεντρώθηκε στο project που υλοποίησε η Mastercard σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεταφορών του Λονδίνου “Transport for London”, αναβαθμίζοντας την εμπειρία μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της ευρωπαϊκής μεγαλούπολης.

Στο επίκεντρο του πάνελ με τίτλο “The future of banking” βρέθηκε το μέλλον του τραπεζικού κλάδου, μέσα από τα μάτια της ηγεσίας της Λιανικής Τραπεζικής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Γιαννακλή Ιάκωβου (Eurobank), Θεοφιλίδη Χριστίνας (Εθνική Τράπεζα), Κουτεντάκη Βασίλη (Τράπεζα Πειραιώς) και Χαραλαμπίδη Δαμιανού (Alpha Bank), που περιέγραψαν τις προτεραιότητες και προκλήσεις της λιανικής τραπεζικής για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στο φετινό Forum η Mastercard έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Σε συνεργασία με τραπεζικούς φορείς, η Mastercard επέλεξε τα τρία επικρατέστερα start ups, Infin8, Verge.Capital και Plustic, από τον ευρύτερο χώρο των πληρωμών για να διαγωνιστούν στο “1ο Mastercard Start-Up Competition”. Ύστερα από την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών, το κοινό κλήθηκε να ψηφίζει την καλύτερη ιδέα. Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Verge.Capital, η οποία δημιούργησε μια καινοτόμα πλατφόρμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καταναλωτών.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Mastercard Innovation Forum έχει πλέον εξελιχθεί σε σημαντικό θεσμό για το χώρο της τεχνολογίας και των πληρωμών στην Ελλάδα. Ένα θεσμό που δίνει την ευκαιρία στους συνεργάτες μας, τους φορείς της αγοράς – φέτος και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να έρθουν σε επαφή με πρωτοποριακές ιδέες, με καινοτόμες λύσεις και να συζητήσουν για την κοινή μας εξέλιξη στο μέλλον των πληρωμών και του εμπορίου».