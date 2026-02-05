Ιστορικό volatility στον χρυσό, πόσο κοστίζει τώρα η χρυσή λίρα

Μεταβλητότητα που θα τη ζήλευαν ακόμα και μετοχές της ακραίας Περιφέρειας παρουσιάζει κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις ο χρυσός και κατ' επέκταση η χρυσή λίρα, όμως το σύνολο των επενδυτικών οίκων παραμένει long, τονίζοντας ότι η μεσομακροπρόθεσμη τάση συνεχίζει να δείχνει ανοδική, χωρίς να αποκλείονται και οι θετικές εκπλήξεις.

Ξεκινώντας από το πολύτιμο μέταλλο, αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση της 29/1 κατέγραψε το ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό στα $5.645,6, για να ακολουθήσει το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2/2 και στα $4.423,2.

Εννοείται ότι η παραπάνω μεταβλητότητα δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την τιμή της χρυσής λίρας, αναγκάζοντας την Τράπεζα της Ελλάδος να αλλάζει τιμές δύο και τρεις φορές, μέσα στην μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 29/1 (ημερήσιο δελτίο τιμών 08.12) η Τράπεζα αγόραζε τη χρυσή λίρα στα 1.053,96 ευρώ και την πουλούσε στα 1.234 ευρώ, για να ακολουθήσει νεότερο δελτίο τιμών στις 10:59 με τιμή αγοράς στα 1.044,74 ευρώ και τιμή πώλησης στα 1.223,85 ευρώ.

Το δελτίο τιμών που εκδόθηκε στις 30/1 (ώρα 08:07) ανέφερε τιμή αγοράς 990,49 ευρώ και τιμή πώλησης 1.160,34 ευρώ, για να αντικατασταθεί από το δελτίο τιμών που εκδόθηκε στις 10:45 με τιμή αγοράς στα 966,17 και τιμή πώλησης στα 1.131,87 ευρώ.

Ακόμα μεγαλύτερο το volatility στις 2 Φεβρουαρίου, όπου η ΤτΕ αναγκάστηκε να εκδώσει τρία δελτία τιμών. Το πρώτο στις 08:11 ανέφερε τιμή αγοράς στα 870,63 ευρώ και τιμή πώλησης στα 1.020,01 ευρώ, για να ακολουθήσει δεύτερο στις 08:52 με τιμή αγοράς στα 849,75 και τιμή πώλησης στα 995,56 ευρώ και τρίτο στις 10:45 με τιμή αγοράς στα 887,88 και τιμή πώλησης στα 1.040,21 ευρώ.

Δύο δελτία τιμών ακολούθησαν στις 3 Φεβρουαρίου. Το πρώτο εκδόθηκε στις 08:05 με τιμή αγοράς στα 928,96 ευρώ και τιμή πώλησης στα 1.088,3 ευρώ και το δεύτερο στις 13:09 με τιμή αγοράς στα 945,91 ευρώ και τιμή πώλησης στα 1.108,15 ευρώ.

Πιο ήσυχα ήταν τα πράγματα κατά τη χθεσινή μέρα, καθώς εκδόθηκε μόλις ένα δελτίο τιμών, στις 08:03, με τιμή αγοράς στα 976,14 ευρώ και τιμή πώλησης στα 1.143,53 ευρώ.

Η Πειραιώς

Από την πλευρά της, η Tράπεζα Πειραιώς τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου αγόραζε τη χρυσή λίρα 895 ευρώ και την πουλούσε έναντι 1.010 ευρώ. Μια ημέρα αργότερα, την Τρίτη, η τιμή είχε ανέβει στα 930 ευρώ σε ό,τι αφορά την αγορά και τα 1.058 ευρώ στην πώληση. Σημειώστε ότι η μισή λίρα Αγγλίας εκείνη την ημέρα αγοραζόταν 489 ευρώ και πωλούνταν 556 ευρώ.

Χθες Τετάρτη η τιμή αγοράς ήταν 980 ευρώ και η πώληση στα 1.110 ευρώ.

Αξίζει υπενθύμισης ότι από τις εμπορικές τράπεζες, αγοραπωλησίες χρυσού κάνει μόνο η Τράπεζα Πειραιώς. Οι συναλλαγές που αφορούν πάνω από 30 χρυσές λίρες Αγγλίας και πάνω από 60 μισές χρυσές λίρες Αγγλίας, πραγματοποιούνται με βάση ειδική τιμή που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Τράπεζα πραγματοποιεί συναλλαγές και σε ράβδους χρυσού, έως 300 γραμμάρια, με βάση το Δελτίο Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων ενώ οι συναλλαγές πάνω από 300 γραμμάρια πραγματοποιούνται με βάση ειδική τιμή που προσφέρει η Τράπεζα.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τα Piraeus Gold, σημεία αποκλειστικής εξυπηρέτησης πελατών για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών χρυσού, για τα οποία δεν απαιτείται προγραμματισμένο ραντεβού. Στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16), στο Ηράκλειο Κρήτης (Έβανς 7) και στη Θεσσαλονίκη (Ίωνος Δραγούμη 5). Η Τράπεζα παρέχει επίσης υπηρεσίες εκτίμησης και φύλαξης επενδυτικού χρυσού.

Οι αναλυτές

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Marex, Edward Meir, «το αυξανόμενο χρέος των ΗΠΑ και η αβεβαιότητα που δημιουργείται από τις ενδείξεις ότι το Παγκόσμιο Εμπορικό Σύστημα κατακερματίζεται σε περιφερειακά μπλοκ, αντί για ένα μοντέλο με επίκεντρο τις ΗΠΑ, οδηγούν τους επενδυτές να συσσωρεύουν χρυσό».

Όπως σημειώνουν αναλυτές της OCBC, «ο χρυσός δεν θεωρείται πλέον απλώς αντιστάθμιση έναντι κρίσεων ή πληθωρισμού. Αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα ουδέτερο και αξιόπιστο αποθετήριο αξίας, που προσφέρει διαφοροποίηση σε ένα ευρύτερο φάσμα μακροοικονομικών συνθηκών».

Αίσθηση προκάλεσε η πρόσφατη εκτίμηση από τον Robert Kiyosaki, συγγραφέα του best seller “Rich Dad, Poor Dad” (είχε προβλέψει από το 2023 άνοδο του χρυσού στα $5.000). Τώρα ο Kiyosaki προβλέπει ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα $27.000 ανά ουγκιά, συνδέοντας αυτή την προοπτική με μια αναπόφευκτη «πλημμύρα χρήματος» από τη Fed και μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στο δολάριο.

Σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν τα πολύτιμα μέταλλα, «τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά του χρυσού αποτελούν σήμα των μεγάλων προβλημάτων που έρχονται. Υπάρχει μια τεράστια διάσπαση, καθώς η Αγορά Μετάλλων αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Χρηματοδότησαν τρισεκατομμύρια δολάρια δανειζόμενοι σε γιεν.

Τώρα, η ιαπωνική καμπύλη αποδόσεων ανέβηκε από το, σχεδόν, 0, στο 2,25% για το 10ετές και στο 4% για το 40ετές ομόλογο. Το κόστος μετακύλισης έχει αυξηθεί, επειδή οι ιαπωνικές αποδόσεις έχουν αυξηθεί. Η αγορά χρυσού βλέπει το ιαπωνικό carry trade να βρίσκεται υπό κατάρρευση».

«Η συνολική ζήτηση χρυσού το 2025, συμπεριλαμβανομένων των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (OTC), ξεπέρασε τους 5.000 τόνους για πρώτη φορά. Σε συνδυασμό με την πρωτοφανή άνοδο της τιμής του χρυσού, η οποία κατέγραψε 53 νέα ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια του έτους, αυτό απέδωσε μια άνευ προηγουμένου αξία $555 δισ. (+45% σε ετήσια βάση).

Όσον αφορά το 2026, με τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, αναμένουμε άλλη μια χρονιά ισχυρών εισροών ETF χρυσού και ισχυρής ζήτησης για ράβδους και κέρματα, υποστηριζόμενης από τις αυξημένες αγορές και από τις κεντρικές τράπεζες. Τα κοσμήματα θα παραμείνουν αδύναμα, σε ένα επίμονα υψηλό περιβάλλον τιμών», αναφέρει στην τελευταία του έκθεση το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

«Η τιμή του χρυσού μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι ιδιώτες επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο στο πολύτιμο μέταλλο, ως αντιστάθμισμα για τις μετοχές. Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσαν να αυξήσουν την έκθεσή τους στον χρυσό στο 4,6% ενός μέσου χαρτοφυλακίου, από 3% σήμερα. Μια τέτοια αύξηση θα σήμαινε μια τιμή μεταξύ $8.000 και $8.500 ανά ουγκιά για το πολύτιμο μέταλλο. Οι κατανομές σε χρυσό τόσο από ιδιώτες επενδυτές όσο και από κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αυξάνονται σταδιακά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε περαιτέρω ανοδικό δυναμικό τα επόμενα χρόνια», αναφέρει η JP Morgan.

H έκθεση της JP Morgan υποστηρίζει ότι «τα νοικοκυριά έχουν αντικαταστήσει τις μακροπρόθεσμες θέσεις τους σε ομόλογα, με χρυσό, μια τάση που προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί».

Η Deutsche Bank εξακολουθεί να πιστεύει ότι το πολύτιμο μέταλλο θα φτάσει τις $6.000 ανά ουγκιά έως το τέλος του έτους. Εκτιμά πως η μεταβλητότητα δεν αποτελεί την αρχή μιας μεγαλύτερης πτώσης για τον χρυσό και ότι διαρθρωτικοί παράγοντες θα συνεχίσουν να ωθούν τις τιμές προς τα πάνω, όπως οι προσπάθειες ξένων επενδυτών και κεντρικών τραπεζών να μειώσουν την έκθεση στο δολάριο, καθώς και η αυξημένη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές, ιδιαίτερα στην Ασία.

«Οι Αγορές χαρτιού (ETF Χρυσού - συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί Χρυσού, ή άλλων προϊόντων) μπορεί ακόμη να ελέγχουν τη βραχυπρόθεσμη τιμή, αλλά χάνουν σταδιακά την αξιοπιστία και την επιρροή τους. Η στροφή προς το φυσικό μέταλλο εντείνεται και η απόσταση μεταξύ paper τιμής και πραγματικής αξίας μεγαλώνει.

Η Παρασκευή 30/1 δεν σηματοδότησε το τέλος της ανόδου για τα πολύτιμα μέταλλα. Αντιθέτως, αποκάλυψε τον πανικό ενός συστήματος που γνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση παραμένει ανοδική. Για όσους κατέχουν φυσικό χρυσό και ασήμι, ως μέσο διατήρησης πλούτου, το ‘Silver Friday’ ήταν απλώς ένα προσωρινό ‘επεισόδιο’ σε μια βαθύτερη και αναπόφευκτη αναδιάρθρωση του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος», τονίζει η Gold Switzerland.

Η Société Générale Bank προβλέπει ότι ο χρυσός θα φτάσει τις $6.000 ανά ουγκιά το 2026. Αυτή η πρόβλεψη καθοδηγείται από ισχυρές επενδύσεις και ροές ρευστότητας προς τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο. Αντίθετα, η έκθεση του οίκου προβλέπει μείωση στις αγορές των κεντρικών τραπεζών, σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Οι προβλέψεις θα μπορούσαν να σημαίνουν σημαντική αστάθεια στις αγορές χρυσού και πολύτιμων μετάλλων την επόμενη περίοδο. Το πρόσφατο “sell-off” ήταν περισσότερο αποτέλεσμα τοποθετήσεων και αναγκαστικών ρευστοποιήσεων, παρά θεμελιωδών μεταβολών.

«Τον Αύγουστο του 2025, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε μία έκθεση με τίτλο "Official Reserve Revaluations: The International Experience" που προκάλεσε αίσθηση στους χρηματοπιστωτικούς κύκλους παγκοσμίως. Το αμερικανικό κράτος εξετάζει την επανατιμολόγηση των αποθεμάτων χρυσού, από την τιμή των $42,22 ανά ουγκιά, σε τιμές Αγοράς. Η σημασία αυτής της κίνησης εκφεύγει της στενής λογιστικής προσέγγισης και άπτεται του πυρήνα του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος», σύμφωνα με την άποψη του Συμεών Μαυρουδή.

«Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν 261,5 εκατ. ουγκιές χρυσού, τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα παγκοσμίως, αποθηκευμένα κυρίως στο Fort Knox, στη Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης και σε άλλες ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Στον ισολογισμό της Fed, ο χρυσός αποτιμάται σε $42,22 ανά ουγκιά -τιμή που καθορίστηκε από το Κογκρέσο το 1973, κατά τη διάλυση του συστήματος Bretton Woods. Η επανατιμολόγηση του αμερικανικού χρυσού δεν αποτελεί μία απομονωμένη λογιστική κίνηση, αλλά συμπτωματική ένδειξη μιας βαθύτερης μεταβολής στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα.

Το σύστημα fiat νομισμάτων που επικράτησε από το 1971 αντιμετωπίζει πλέον δομικές προκλήσεις: εκρηκτική αύξηση δημόσιου χρέους, μειούμενη εμπιστοσύνη στο δολάριο, επιταχυνόμενη αποδολαριοποίηση και επιθετικές αγορές χρυσού από Κεντρικές Τράπεζες.

Η επιστροφή του χρυσού (είτε μέσω επανατιμολόγησης, είτε μέσω συσσώρευσης από κεντρικές τράπεζες, είτε μέσω εκρηκτικής ανόδου τιμών) δεν αποτελεί επιστροφή στο παρελθόν, αλλά προσαρμογή στο μέλλον.

Σε έναν κόσμο όπου τα fiat νομίσματα υποβαθμίζονται συνεχώς και τα κυβερνητικά ομόλογα δεν προσφέρουν πλέον ασφάλεια, ο χρυσός ανακτά τη θέση του ως το απόλυτο απόθεμα αξίας -αναλλοίωτος, αδιαφανής και ανεξάρτητος από κυβερνητικές πολιτικές.

Για τους επενδυτές, το μήνυμα είναι σαφές: η πιθανότητα επανατιμολόγησης του αμερικανικού χρυσού αποτελεί ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της κατοχής φυσικού χρυσού και αργύρου. Μία τέτοια κίνηση θα πυροδοτούσε παγκόσμιο κύμα επανατιμολογήσεων, θα αναβάθμιζε τον ρόλο του χρυσού στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα επιβεβαίωνε ότι παρά τις δεκαετίες υποτίμησης, ο χρυσός ήταν πάντα το τελικό αποθεματικό νόμισμα.

Υπενθυμίζεται ότι υπό το πλαίσιο του “Basel III”, ο χρυσός θεωρείται “Tier 1 asset”, εξίσου καλός με μετρητά στους ισολογισμούς των τραπεζών. Μία επανατιμολόγηση θα ενίσχυε τις κεφαλαιακές θέσεις των τραπεζών παγκοσμίως. Επίσης, αν οι ΗΠΑ καθορίσουν ελάχιστη τιμή για τον χρυσό (δηλαδή δηλώσουν ότι θα αγοράζουν χρυσό σε συγκεκριμένη τιμή), αυτό θα λειτουργούσε ως ένα βήμα προς ένα νέο είδος Συστήματος Χρυσού, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά ανοδικό για την τιμή του μετάλλου.

Η επανατιμολόγηση, αν πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει ομολογία αυτής της αλήθειας, από την ίδια την υπερδύναμη που επί δεκαετίες προσπάθησε να την αρνηθεί», τονίζει ο κ. Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ.