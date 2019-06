Συνεργασία ΞΕΕ με τη Google στον επιταχυντή για τουριστικά startups

Τη σύζευξη των δυνάμεων του με την Google για τον CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, τον πρώτο ελληνικό επιταχυντή για νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, ανακοινώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

Ως μέρος της συνεργασίας αυτής, οι εκπρόσωποι της Google θα διαθέσουν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή τους στον ψηφιακό τομέα, στην κοινή χρήση των καλύτερων πρακτικών, στη φιλοξενία ειδικών εργαστηρίων, σε σχετικές ομιλίες και στην οργάνωση 1:1 συνεδριών με μέντορες, σε κάθε κύκλο-μέρος του προγράμματος του επιταχυντή.

Σημειώνεται επίσης πως η Google θα προσφέρει στην ομάδα που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα του CapsuleT με την υψηλότερη βαθμολογία (κατά την τελική αξιολόγηση) μία επίσκεψη στο Google Campus που λαμβάνει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στη Βαρσοβία.

Υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί σημαντικό πυλώνα του προγράμματος και των δράσεων του επιταχυντή, ο οποίος άλλωστε επιδιώκει να φέρει σε μία «κοινή ομπρέλα» εταιρείες που καινοτομούν τόσο στο χώρο της τεχνολογίας, όσο και στο χώρο του τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., κ. Αλέξανδρος Βασιλικός αναφερόμενος στη νέα συνεργασία δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε την εταιρεία Google στα πρώτα βήματα του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator. Για εμάς στο Ξ.Ε.Ε. η συνεργασία αυτή αποτελεί ορόσημο και αποδεικνύει ότι, μέσα από ένα ισχυρό όραμα, ένα κατάλληλα προσανατολισμένο πρόγραμμα και μία δυναμική ομάδα συνεργατών, μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και νέων ευκαιριών στον τουριστικό τομέα και, κατ’ επέκταση, την ίδια τη χώρα».

Ο Δημήτρης Κόσσυφας, Head of Travel for Greece, Bulgaria, Cyprus, Malta at Google, σχολιάζοντας τη συνεργασία Google CapsuleT επισήμανε: «Η δημιουργία ευκαιριών ψηφιακής τεχνολογίας για όλους αποτελεί, εδώ και πολλά χρόνια, μέρος του έργου της Google στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, μέσα από το πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online, έχουμε βοηθήσει χιλιάδες φοιτητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του τουρισμού, να έχουν πρόσβαση στα καλύτερα προϊόντα, εργαλεία και στην καλύτερη εκπαίδευση της Google προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις καριέρες και τις επιχειρήσεις τους.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν τον πυρήνα αυτής της ψηφιακής μεταμόρφωσης και είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του επιταχυντή CapsuleT, μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές γύρω από την καινοτομία και παρέχουμε πλούσιες ευκαιρίες στους ιδρυτές να εκπαιδευτούν και να έχουν καθοδήγηση από μέντορες, ελπίζοντας να συμβάλλουμε στο να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε όλους».

Υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και τις 15 Ιουλίου 2019 και απευθύνεται αποκλειστικά σε τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού. Η διάρκεια του Προγράμματος Επιτάχυνσης του 1ου κύκλου θα είναι 3 μήνες, από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο 2019. Το πρόγραμμα του επιταχυντή περιλαμβάνει δράσεις όπως εργαστήρια/σεμινάρια (workshops) και συναντήσεις καθοδήγησης (mentoring), ενώ επίσης σημαντικό κομμάτι του αποτελούν οι τοπικές εκδηλώσεις, οι ευκαιρίες παρουσιάσεων και οι συναντήσεις με ειδικούς του τουρισμού (meetups), επισκέψεις σε χώρους του κλάδου, αλλά και δραστηριότητες δικτύωσης.

Επιπλέον, οι εξωστρεφείς δραστηριότητες -μέσα από συνέδρια μάθησης/εκπαίδευσης και δικτύωσης, συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις και αντιπροσωπείες στο εξωτερικό- αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο-κλειδί του προγράμματος, προκειμένου να συνδεθούν οι ελληνικές ομάδες με τον υπόλοιπο κόσμο. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προσφέρεται στους επιλεγμένους υποψηφίους δωρεάν και χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση (ίδια κεφάλαια ή μετοχές από την εταιρεία τους).