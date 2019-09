Το SingularityU Summit επιστρέφει στην Ελλάδα!

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική, στο 3D-printing, στη συνθετική βιολογία και στην «επαυξημένη πραγματικότητα» (AR) βρέθηκαν στο επίκεντρο του τριήμερου συνεδρίου Singularity Global Summit που πραγματοποιήθηκε φέτος από τις 19 έως τις 21 Αυγούστου στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τους ομιλητές του συνεδρίου, η τεχνολογία είναι αυτή που μας επιτρέπει να ζούμε στην καλύτερη εποχή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο Peter Diamandis, συνιδρυτής του Singularity University, υπογράμμισε κατά την ομιλία του πως «στο προσεχές μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τους εργαζομένους που θα είναι συνδεδεμένοι απευθείας μαζί της απείρως πιο παραγωγικούς», ενώ, πρόσθεσε, πως «θα παρέχει εξατομικευμένη μόρφωση, δίνοντας ως παράδειγμα τους φοιτητές που θα μπορούν να μαθαίνουν την ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου συνομιλώντας σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με το άβαταρ ενός φαραώ, ο αλγόριθμος του οποίου θα έχει απορροφήσει οτιδήποτε έχει γραφτεί για το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο». Στην ιατρική, «η τεχνολογία θα επιτρέπει την παρακολούθηση του σώματος σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας τυχόν παθογένειες πριν καν αυτές εμφανιστούν. «Θα είναι ένα μέλλον τέλειας γνώσης», τόνισε χαρακτηριστικά, «όπου θα μπορούμε να γνωρίζουμε το καθετί, όπου κι αν είμαστε, ανά πάσα στιγμή», με τη βοήθεια των περισσότερων από 100 τρισεκατομμυρίων αισθητήρων που προβλέπει ότι θα έχουν ενσωματωθεί σε περίπου 500 δισεκατομμύρια διασυνδεδεμένες συσκευές έως το 2030.

Από τους ομιλητές που έκλεψαν την παράσταση ήταν και ο David Roberts, ο οποίος, μάλιστα, θα συμμετάσχει και στο φετινό δεύτερο SingularityU Greece Summit. Εξέθεσε στο κοινό τους 17 δικούς του στόχους για το μέλλον της ανθρωπότητας, από την οικουμενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και την εδραίωση ενός παγκόσμιου νομίσματος έως την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής, την ίδρυση αποικίας στον Άρη και τη δημιουργία γενικής τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Ray Kurzweil, συνιδρυτής του Singularity University, επικεφαλής μηχανολόγος της Google και εφευρέτης. Ο ίδιος ανέφερε πως «την ερχόμενη δεκαετία, θα ενοποιηθούν σταδιακά οι διαφορετικές δεξιότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2029 οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα μπορούν να κάνουν όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι».

Ο Kyle Nel, από την εταιρεία Uncommon Partners, η οποία συγχωνεύθηκε με το SU, περιέγραψε στο ακροατήριο πώς η εταιρεία κατάφερε να παρακολουθήσει, μέσω ηλεκτροδίων, σε πραγματικό χρόνο την εγκεφαλική δραστηριότητα καταναλωτών σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής, παρέχοντας στην εταιρεία αναλυτικά δεδομένα για την αντίδρασή τους στο πώς ήταν τοποθετημένα τα προϊόντα στο ράφι.

Ο Neil Jacobstein, επικεφαλής AI στο SU, μίλησε για τα πρόσφατα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης και τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα ενώ ο Allan Cook της Deloitte, αναφέρθηκε στα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την επανάσταση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR): τι δικαιώματα έχουν όσοι καταγράφονται και φιλτράρονται από τις συσκευές αυτές; Σε ποιον ανήκει ο ωκεανός αναλυτικών δεδομένων για τη γλώσσα του σώματος και την οπτική συμπεριφορά όσων τις φορούν;

Tο συνέδριο έκλεισε ο οικονομολόγος Αmin Toufani, με μια συγκλονιστική ομιλία γύρω από την οικονομία των δεδομένων και τον οποίο θα έχουμε την χαρά να τον απολαύσουμε και στην χώρα μας το Νοέμβριο.

Το SingularityU Summit επιστρέφει στην Ελλάδα!

Το SingularityU Greece Summit έρχεται για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής στις 11-12 Νοεμβρίου 2019, με θέμα: «Vision Forward» και οι βασικοί πυλώνες που θα συζητηθούν είναι: Exponential Technologies & Disruption, The Future of Energy, Α.I., Robotics and the Future of Manufacturing, The Future of Cities, Exponential Economics, Future of Work, Future of Health, Rapid Innovation, Leadership.