Πράσινο φως από ESM για πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ

Το συμβούλιο των διοικητών του ESM και του EFSF συμφώνησε σήμερα να παραιτηθεί από την υποχρεωτική πληρωμή του η οποία σχετίζεται με την απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων που έχει λάβει από το ΔΝΤ, γνωστοποίησε και επίσημα το Ταμείο. Η απόφαση αυτή, πρακτικά ανοίγει το δρόμο για να εξοφλήσει η Ελλάδα τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ χωρίς να χρειάζεται ταυτόχρονα να αποπληρώσει κατ' αναλογία τον ESM/EFSF, όπως προβλέπει η δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει η χώρας μας με τους ευρωπαίους εταίρους.

«Η πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των δανείων του ΔΝΤ θα είναι επωφελής τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τον ESM», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του τελευταίου Κλάους Ρέγκλινγκ. «Θα δημιουργήσει εξοικονόμηση για την Ελλάδα καθώς η χώρα μπορεί να δανειστεί τώρα με χαμηλότερο κόστος από αυτό που έχει η δόση που θα εξοφληθεί στο ΔΝΤ. Αυτό θα βελτιώσει την βιωσιμότητα χρέους της χώρας και θα αντιμετωπιστεί θετικά από τις διεθνείς αγορές. Αυτά τα οφέλη, τα οποία θα γίνονταν πραγματικότητα με την παραίτηση του ESM και του EFSF από τα δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής, θα βελτιώσουν τη θέση των ESM και EFSF ως κύριων πιστωτών της Ελλάδας», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Σεπτεμβρίου η ελληνική κυβέρνηση έστειλε αίτημα στον ESM για να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή 2,7 δισ. ευρώ από τα δάνεια που έχει λάβει από το ΔΝΤ. Χωρίς την παραίτηση του δικαιώματος θα έπρεπε για να γίνει αυτό να πληρώσει παράλληλα 52,2 δισ. ευρώ προς τους ESM/EFSF.

