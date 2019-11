Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος σε μια φαντασμαγορική επετειακή 10η διοργάνωση με πλήθος ομιλητών, χορηγών και άνω των 600 συμμετεχόντων και ανθρωποκεντρική θεματολογία.

Το 10ο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος με τίτλο «Quality Growth: The Game Changers» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με τη συμμετοχή άνω των 600 στελεχών από τον χώρο των πωλήσεων και της ανώτερης/ανώτατης διοίκησης και από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς και μια θεματολογία αφιερωμένη στον άνθρωπο επιδιώκοντας να προσφέρει στα στελέχη των πωλήσεων όλων των βαθμίδων μια διαφορετική οπτική για το επάγγελμά τους.

Ο πρόεδρος του ΙΠΕ Αντώνης Ποταμίτης, κηρύσσοντας εκ μέρους του ΔΣ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, και αφού έδωσε συνοπτικά αλλά περιεκτικά το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων στην εποχή μας, επεσήμανε τον καθοριστικό αλλά και κρίσιμο ρόλο του τομέα των πωλήσεων στην αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια ο κύριος Ποταμίτης ανέπτυξε τις δράσεις του ΙΠΕ και κάλεσε τα μέλη του Ινστιτούτου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του και τα μη μέλη να συνεργαστούν για ένα καλύτερο αύριο στον κόσμο των πωλήσεων.

Η ολιστική ανάπτυξη των εργαζομένων ώστε οι επιχειρήσεις τους να προσφέρουν στους πελάτες τους τα προϊόντα και της υπηρεσίες της επόμενης γενιάς ευημερώντας στον 21ο αιώνα ήταν το θέμα της ομιλίας του keynote speaker Dr. Bill Guillory, Founder of Innovations International. Πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Bill, γνωστός ομιλητής διεθνούς επιπέδου, ανέλυσε τις 3 δεξιότητες του quantum thinking: Personal Mastery, Mastery of Context και Intuition Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων κοινού δημιουργήθηκε ένα μικρό πάνελ συζήτησης με συντονιστή τον Νεκτάριο Νώτη, Δημοσιογράφο & Founder at Notice Content and Services, και συμμετέχοντες τους: Περικλή Κανέλλο, Executive Director, Business Segment της Wind, Γιάννη Σφακιανάκη, CEO της Segafredo, Νίκο Φλίγκο, Γενικό Διευθυντή Εμπορικών Λειτουργιών της Παπαστράτος και Δήμητρα Μπρακατσέλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τρεις εξαιρετικές παρουσιάσεις από εξέχοντα στελέχη της αγοράς. Η παρουσίαση του Μάκη Παπαταξιάρχη, Διευθύνοντος Συμβούλου στη Janssen, Johnson & Johnson Pharmaceutical Companies, Προέδρου του PhRMA Innovation Forum και Προέδρου του AmCham Pharmaceutical Committee, αποτελείτο από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος με τίτλο «The Neuroscience of Leadership & management», o ομιλητής τεκμηρίωσε το πώς αλλάζουν ο τρόπος σκέψης και δράσης όπως και τα είδη συμπεριφοράς με βάση τη νευροεπιστήμη. Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Leadership: lessons from the ancient Greece» ο κύριος Παπαταξιάρχης συνδύασε με χειμαρρώδη λόγο παραδείγματα ηγεσίας από την Αρχαία Ελλάδα με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηγέτη καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ηγέτες δεν γεννιούνται αλλά εξελίσσουν τον χαρακτήρα τους με ηγετικές δεξιότητες.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος Χάρης Μπρουμίδης στην ομιλία του με τίτλο «Be a Game Changer in a Disruptor’s World» ανέλυσε τα χαρακτηριστικά των disruptors και μοιράστηκε με τους συνέδρους την εμπειρία του έχοντας ζήσει και εργαστεί σε διαφορετικές αγορές και έχοντας μάθει πολλά για την προσωπική εξέλιξη, την επιτυχία, αλλά και την ανατροπή. Με βάση αυτά ο κύριος Μπρουμίδης έδωσε τα βασικά tips με βασικότερη το ότι «είναι σημαντικό να “προκαλεί κάποιος” τον ίδιο του το εαυτό να κάνει την ανατροπή». «The Post-Digital Era is Upon Us» επεσήμανε ο Δρ. Γιωργής Κριτσωτάκης, Επικεφαλής του Τμήματος Management Consulting της Accenture. Με βάση μελέτες και ευρήματα ερευνών ο κύριος Κριτσωτάκης τόνισε ότι στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και συνολικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά εισιτήριο εισόδου στην αναδυόμενη μετα-ψηφιακή εποχή, και τέλος έδωσε τρόπους με τους οποίους οι Πωλήσεις μπορούν να αναλάβουν ρόλο ενορχηστρωτή και να οδηγήσουν τις εξελίξεις.

Στο πάνελ με τίτλο «Business Information & Intelligence Reporting: Trends» που ακολούθησε οι Μιχάλης Μπούσιας, Εκδότης, BOUSSIAS COMMUNICATIONS, Ευάγγελος Παπαλιός, Εκδότης, DIRECTION BUSINESS NETWORK και Γιάνννης Παπαδογιάννης, Δημοσιογράφος και Διευθυντής, businessdaily.gr με συντονιστή τον Δημήτρη Κωνσταντέλλο, Communication & Public Affairs Advisor κατέθεσαν οι απόψεις τους για το μέλλον του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου της κλαδικής επικοινωνίας. Με την τελευταία παρουσίαση του συνεδρίου ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, Wellness Mentor & Coach, NLP Master Coach με μια παρακινητική ομιλία με τίτλο «Αυτοφροντίδα: Η δύναμη για επιτυχία» επεσήμανε ότι όταν κάποιος επενδύει στην αυτοφροντίδα ως στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του, τότε όλα θα γίνουν πιο εύκολα, πιο απολαυστικά και πάνω απ’ όλα επιτυχημένα. Το συνέδριο έκλεισε ο Πρόεδρος του ΙΠΕ Αντώνης Ποταμίτης ευχαριστώντας από καρδιάς τους συνέδρους, τους ομιλητές και τους χορηγούς της διοργάνωσης και ανανεώνοντας το ραντεβού με όλους για το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων του 2020.

Τους ομιλητές και το πάνελ συζήτησης παρουσίασαν οι Κώστας Βαλκάνας, Μέλος ΔΣ του ΙΠΕ και Project Leader του συνεδρίου, Γιώργος Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΙΠΕ, Ηλίας Πολυχρονόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΔΣ του ΙΠΕ και Εφη Μπόνη, Operations & Communication Manager του ΙΠΕ. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου κληρώθηκε η χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για μία εβδομάδα, προσφορά του Χρυσού Χορηγού Leaseplan, με νικήτρια τη Μαριλένα Παππά, Communications and PR Manager της BOUSSIAS COMMUNICATIONS.