Tα 38 franchise brands που αναδείχθηκαν στα Βραβεία Franchise 2020

Η εκδήλωση απονομής για τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE 2020 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/1/2020 στο Gazarte, με τις αιγίδες των ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), ΕΣF (Ελληνικό Σύνδεσμο Franchise) και ΕΕΑ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με τις ομιλίες τους ο Νίκος Κουγιουμτζής, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Παναγιώτης Μπαλατσώνης, Β’ Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise και ο Μαξιμιλιανός Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος της ΚΕΜ Franchise.

Στην εκδήλωση διακρίθηκαν 38 franchise brands σε ισάριθμες κατηγορίες διάκρισης, σε μια σειρά από διακεκριμένες ενότητες: Ultimate Franchise Brands, Οργάνωση & Αποτελεσματικότητα, Ειδικές Διακρίσεις, Προϊόντα, Οι Άνθρωποι του Franchising, Διαφήμιση & Marketing, Διαδίκτυο - Στρατηγική & Υλοποίηση, Υποστήριξη Δικτύου και Κλαδικές Διακρίσεις.

Ultimate Franchise Brands

BE SPOKEN FRANCHISE

NOBACCO



FAST GROWTH FRANCHISE

COFFEE LAB



BEST INTERNATIONAL EXPANSION

COFFEEBRANDS



MOST INNOVATIVE CONCEPT

SO EASY



BEST MASTER FRANCHISE

SHELL



MOST PROMISING FRANCHISE

ΓΡΗΓΟΡΗΣ



BEST START UP FRANCHISE

TYCO



Οργάνωση & Αποτελεσματικότητα



BEST USE OF TECHNOLOGY

GOODY’S BURGER HOUSE



BEST LOGISTICS STRATEGY

OK! ANY TIME MARKET



BEST INTERNAL ORGANIZATION

FUNKY BUDDHA



BEST FRANCHISE WORKPLACE

LEONIDAS



Ειδικές Διακρίσεις



WOMAN FRANCHISOR

ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΓΟΥΠΗ - BUBBLE TALE



BEST URBAN FRANCHISE

TELEPHONE PLUS



BEST CONCEPT RE - DESIGN

SEVEN



MOST LOYAL NETWORK

LANGANO



CUSTOMER ORIENTED FRANCHISE

OJO SUNGLASSES



SOCIAL RESPONSIBILITY

CURVES



ECO FRIENDLY FRANCHISE

EVEREST



BEST WOMAN'S FRANCHISE

FAMOUS



FRANCHISE HAIR & BEAUTY AWARD

MEDUSA



FRANCHISE GREEN ENERGY AWARD

VOLTERRA



Προϊόντα

BEST PRODUCT QUALITY

ΒΕΝΕΤΗΣ



BEST VALUE FOR MONEY PRODUCT

PALMIE BISTRO



MOST INNOVATIVE PRODUCTS & SERVICES

HEMPOIL



BEST NEW PRODUCT LAUNCH

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ



TOTAL PRODUCT MIX

BEST FOR…



Οι Άνθρωποι του Franchising



BEST FRANCHISE LEADER OF THE YEAR

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΤΑΣΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL



BEST FRANCHISE MANAGER OF THE YEAR

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

GERMANOS



BEST MANAGER OF THE YEAR

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟYΚΟΥΦΛΗΣ

ALTERLIFE



Διαφήμιση & Marketing



BEST MARKETING CAMPAIGN

DOCA



BEST CREATIVE & CAMPAIGN PROJECT

ALTEREGO



BEST EVENTS STRATEGY

TODAY



Διαδίκτυο - Στρατηγική & Υλοποίηση



BEST ON-LINE STRATEGY

ΠΙ & ΦΙ



BEST CORE WEB STRATEGY

BEAUTY FREE



BEST SOCIAL MEDIA STRATEGY

DUST & CREAM



Υποστήριξη Δικτύου



TOTAL FRANCHISE SUPPORT

COFFEE ISLAND



EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCEDURES

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ



Κλαδικές Διακρίσεις



BEST FRANCHISE EVENT

KEM FRANCHISE