Αποχωρεί ο συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI

Ο Ίλια Σάτσκεβερ, συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, εγκατέλειψε την επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης έξι μήνες μετά την κίνηση εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Αλτμαν σε ένα πραξικόπημα-σοκ, που τελικά αποδείχθηκε ανεπιτυχές.

«Μετά από σχεδόν μια δεκαετία, πήρα την απόφαση να εγκαταλείψω την OpenAI», έγραψε ο Σάτσκεβερ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X την Τρίτη. «Η πορεία της εταιρείας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από θαυματουργή και είμαι βέβαιος ότι η OpenAI θα δημιουργήσει AGI [τεχνητή γενική νοημοσύνη] που θα είναι τόσο ασφαλής όσο και ωφέλιμη».

Ο Σάτσκεβερ θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στη βαθιά μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη και βασικός παράγοντας για την πρώιμη κυριαρχία της OpenAI στον εκκολαπτόμενο τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης -την ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να παράγουν multimedia απαντήσεις σε ανθρώπινα ερωτήματα.

Η νεοφυής επιχείρηση του Σαν Φρανσίσκο διαθέτει αποτίμηση άνω των 80 δισ. δολαρίων, εν μέρει χάρη σε μια σημαντική συνεργασία με τη Microsoft. Τόσο η OpenAI όσο και η Google -ο κύριος ανταγωνιστής της στην τεχνητή νοημοσύνη- κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα πρωτοποριακές αναβαθμίσεις των μοντέλων τους.

Ο Σάτσκεβερ ήταν ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές ενός αποτυχημένου πραξικοπήματος τον Νοέμβριο, στο οποίο συμμετείχε μαζί με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI για να εκδιώξουν τον Αλτμαν από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και να απομακρύνουν τον συνιδρυτή Γκρεγκ Μπρόκμαν από το διοικητικό συμβούλιο.

Η κίνηση κατά του Αλτμαν ήρθε μετά την κατάρρευση της εμπιστοσύνης μεταξύ του ηγέτη της εταιρείας και του διοικητικού συμβουλίου της -ενός μη κερδοσκοπικού οργάνου με εντολή να διασφαλίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να «ωφελεί όλη την ανθρωπότητα».

Όταν οι εργαζόμενοι της εταιρείας και οι επενδυτές συσπειρώθηκαν στο πλευρό του Αλτμαν, ο Σάτσκεβερ και άλλοι στο διοικητικό συμβούλιο άλλαξαν πορεία, επαναφέροντας τον Αλτμαν ως διευθύνοντα σύμβουλο μόλις τέσσερις ημέρες μετά την απομάκρυνσή του. Μια μεταγενέστερη επανεξέταση διαπίστωσε ότι η απόλυση του Αλτμαν ήταν αδικαιολόγητη.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τη συμμετοχή μου στις ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου», έγραψε τότε ο Σάτσκεβερ. «Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να βλάψω την OpenAI. Αγαπώ όλα όσα χτίσαμε μαζί και θα κάνω ό,τι μπορώ για να επανενώσω την εταιρεία».

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the…